Kongeparken ber dem over 70 om å vente med besøk

Sesongåpningen i Kongeparken er kraftig forsinket, men 1. juni åpner parken dørene - med en rekke restriksjoner.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kongeparken gjør seg klar til en annerledes sesong. Foto: Tommy Ellingsen

Julie Teresa Olsen Journalist

Forrige uke ga statsminister Erna Solberg beskjed om at norske fornøyelsesparker kan åpne igjen.

– Sesongen ble veldig annerledes enn vi hadde sett for oss, men

Kongeparken er et stort naturområde, med mye opparbeidet infrastruktur

som gir en trygg ramme for alle som lengter ut. Det har blitt utviklet en

egen bransjestandard for familieparkene, så nå kan gjestene se frem til en

trygg og god park opplevelse, sier lekemester Håkon Lund i en pressemelding.

Kongeparken ber personer som er over 70 år om å vente med å besøke parken.

Må forhåndsbestille

Gjestene må bestille billett i forkant, slik at Kongeparken er i stand til å styre hvor mange mennesker som er i parken. Alle attraksjoner får egen hygienestasjon.

I tillegg vil alle flater bli desinfisert etter hver tur. Men ikke alle attraksjoner kan holde åpent fordi det ikke er mulig å overholde avstandskravet om 1 meter.

Sesongkortet blir forlenget

– Det er mange som har kjøpt sesongkort i Kongeparken som nå har gått

glipp av april og mai. I tillegg har dette vært en tøff periode for mange

familier. Derfor har vi besluttet at alle sesongkortholdere som har kjøpt

sesongkort før 1. mai vil kunne bruke årets sesongkort også hele sommeren

2021, sier Lund.

Mattilbudet vil også være annerledes, men det er gode muligheter til å

grille og spise medbrakt mat i grillhytter.