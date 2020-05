Tidligere NRK-redaktør blir dekan i Stavanger

På et ekstraordinært styremøte denne uken, ble Turid Borgen ansatt som ny dekan ved Universitetet i Stavanger.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Turid Borgen har i mange år forelest i journalistikk ved Universitetet i Stavanger. Når blir hun leder for et fakultet med over 2000 studenter. Foto: Universitetet i Stavanger

Kjell Arne Knutsen Journalist

Turid Borgen blir leder for samfunnsvitenskapelig fakultet, som innbefatter institutt for medie- og samfunnsfag, institutt for sosialfag og Norsk hotellhøgskole. Universitetet har fem fakultet.

Borgen har fungert i jobben siden februar, og tiltrer fast 1. august.

– Jeg trives enormt godt både med å forske, lage dokumentarer og det å jobbe med studenter. Men de siste tre årene som prodekan for utdanning ved fakultetet, har jeg fått et innblikk i universitetssystemet og vært med å ha innflytelse. Det har gitt mersmak og jobben som dekan ble fristende, sier Borgen til Khrono, som er en nyhetsavis for høyere utdanning og forskning.

I tillegg til å være prodekan, er hun førsteamanuensis i journalistikk ved universitetet. Hun har også vært mangeårig journalist, vaktsjef og redaktør i NRK Rogaland.

Samfunnsvitenskapelig fakultet har om lag 2300 studenter og 180 ansatte, ifølge Khrono.