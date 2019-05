Håper at disse skal hindre sand i vegbanen ved Solastranden

– Målet er å hindre sand på vegen og å bevare sanddynebeltet, sier seksjonsleder Truls Kolnes i Statens vegvesen i en pressemelding.

2. mai ble fylkesveg 374 stengt en periode på grunn av store mengder sand i vegen. En hjullaster måtte ut og rydde.

Dette er langt fra første gang dette har skjedd.

– Dette er et prøveprosjekt for å se om vi kan bremse sandflukt fra stranden. Skjermene skal stoppe vind og sand og bidra til å bygge opp sanddynene, slik at disse kan gi fotfeste for vegetasjon. Prosjektet er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune, sier Kolnes.

Grunnideen er at skjermene bryter vinden, slik at sanden blir liggende igjen der den naturlig hører hjemme. Det er brukt to ulike skjermar, for få finne ut hvilken type skjerm som gir best effekt.

Kolnes oppfordrer samtidig folk til å unngå å bruke sanddynene som turveg, slik at vegetasjonen ikke blir skadet.