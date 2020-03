Rekruttskolen på Madla går som normalt til tross for koronaviruset

Rundt 900 rekrutter skal møte opp i Madlaleiren etter påske. Både sesjon, rekruttskole og førstegangstjeneste skal gå som normalt fremover.

Etter påske skal omtrent 900 rekrutter møte opp i Madlaleiren (KNM Harald Hårfagre). Foto: Anders Minge

Christine Andersen Johnsen

1200 rekrutter skal inn i Forsvaret rett etter påske, og rekruttskolen skal gå som normalt til tross for koronaviruset. Det skriver NRK, som først omtalte saken.

– Vi må forberede oss på at dette året blir annerledes, også for Forsvarets ansatte. Denne situasjonen vil kunne vare en god stund. Vi følger de helserådene som gjelder til enhver tid. Dersom noen må isoleres gjør vi det. Dette har Forsvaret gode rutiner på, sier forsvarsministeren forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) ovenfor NRK.

Smittevernoverlege: – Kan bli utfordrende

Aftenbladet har snakket med smittevernoverlege Runar Johannesen i Stavanger kommune. Han sier at kommunens smittevernavdeling har fått melding om dette torsdag, og at de vil innlede en dialog med Forsvaret.

– Vi har tatt kontakt med leiren for å kunne diskutere hva de tenker rundt dette med smittevern, og hvordan det vil være lurt å gjennomføre dette, sier han.

– Er det trygt for 900 rekrutter å leve tett på hverandre i disse tider?

– Generelt kan det jo bli en utfordrende situasjon hvis det skulle komme smitte i en slik forsamling. Det er vanskelig å vite hvordan en skal isolere eventuelle smittede. Men jeg vet heller ikke hvilke tiltak Forsvaret planlegger for en slik situasjon, så vi må la dem snakke, svarer Johannessen.

Må fortsette å løse oppdrag

Årsaken til at rekruttskolen går som normalt er, ifølge Forsvaret, å opprettholde forsvarsevnen. På nettsiden sin skriver Forsvaret følgende:

«Forsvaret må fortsette å løse oppdrag på kort og lang sikt. Hvis du er innkalt til førstegangstjeneste i april, skal du møte som planlagt».

Videre står det at Forsvaret følger utviklingen i situasjonen og gjør fortløpende vurderinger.

Også sesjon går som normalt

Snart skal mange ungdommer i 2001-kullet gjennom sesjonsrunder, og også disse vil også gå som normalt.

Forrige uke skrev Dagbladet at Forsvaret vurderte å dimittere vernepliktige, men ifølge Forsvaret skal personer i førstegangstjenesten også dimittere som normalt.

Forsvarsministeren sier at avgjørelsen om å gjennomføre verneplikten som normalt er basert på en grundig gjennomgang, men han forsikrer alle om at Forsvaret gjør hva de kan for å hindre koronasmitte.

– Forsvaret er godt forberedt på å takle en epidemi. I denne situasjonen tar vi de hensynene som må tas for å unngå smitte, sier Bakke-Jensen til NRK.

Må være forberedt på å støtte

Forsvaret besluttet først forrige uke å avvikle vinterøvelsen «Cold Response» i Nord-Norge som vanlig. Senere under øvelsen besluttet Forsvaret likevel å avslutte på grunn av koronaviruset.

Forsvaret skriver på sine hjemmesider at de har tre prioriteringer fremover:

Forsvaret må kunne løse våre operative oppdrag. Ikke bare i dag, men i morgen, neste uke, neste måned og til neste år. Forsvaret må bidra som gode samfunnsborgere på lik linje med alle andre, gjøre det vi kan for å redusere sannsynligheten for at smitten spres ytterligere. Forsvaret må være forberedt på å støtte ulike deler av samfunnet, enten det er med transport, vakt og sikring, eller at det er helsevesenet på ulike områder som trenger vår støtte.

Annerledes arbeidstid i påsken

Videre står det at arbeidshverdagen for Forsvarets ansatte og soldater vil bli noe annerledes i tiden fremover.

– Når man ser rundt i samfunnet i dag, ser vi at vi er i en unormal situasjon. Derfor må vi også forvente at den nærmeste tiden, påsken inkludert, blir alt annet enn normal, sier forsvarssjefen og fortsetter:

– Vi må sørge for, gjennom høytiden, å kunne løse våre oppgaver. Vi må håndheve alle de restriksjonene som regjeringen legger på samfunnet, og hele tiden passe på at vi ikke bidrar til å spre smitten.