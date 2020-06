Hvor er klubbfargen til Sandnes Ulf?

Inne i Østre Hus Arena er stolene lyseblå. Men utvendig er det lite som minner om hvilken klubb som hører hjemme her. Foto: Prosjektil AS

Fotballdoktor Hans Kristian Hognestad stusser over at den nye storstua i Sandnes ikke har et lyseblått Sandnes Ulf-preg i de utvendige fasadene.