Time gikk med en stemmes flertall videre med gigantplanene for ny industri på Kalberg

Det mangler ikke på advarsler. Men Time formannskap sa i dag - under sterk tvil - ja til å utrede samfunnsnytten og ulempene for de enorme planene for datasenter og kraftkrevende industri bak Kvernaland. Men vedtaket ble på sparket anket videre til kommunestyret.