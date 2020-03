Én av to fødeavdelinger på SUS stenges

En medarbeider ved fødeavdelingen på SUS har testet positivt på korona. En av to fødeavdelinger er stengt.

SUS-direktør Inger Cathrine Bryne og smittevernoverlege Jon Sundal på pressekonferansen søndag kveld. Foto: Jarle Aasland

Én avdeling stenges

– SUS er nå i gul beredskap. En av våre medarbeidere har testet positivt på en koronatest. Vedkommende var en del av et reisefølge på seks, hvor fem er tilknyttet til kvinneklinikken, sier administrerende direktør Inger Cathrine Bryne.

Hun legger til at de ikke hadde vært i et område definert som risikoområde.

– Jeg vil understreke at de ikke har brutt retningslinjene for helsepersonell når det gjelder reiser, sier Bryne.

Sammen med smittevernoverlege Jon Sundal orienterte hun om situasjonen på en pressekonferanse søndag kveld.

Den ansatte skal har vært på jobb i to dager etter hjemkomst fra en privat ferietur til Østerrike. Vedkommende reiste sammen med et reisefølge der minst fem andre også er ansatt ved Kvinneklinikken på SUS.

De andre i reisefølget er under testing.

– Medarbeideren har vært på jobb i to dager og derfor pågår det et omfattende arbeid for å kartlegge hvem vedkommende har vært i kontakt med, sier Bryne.

Stenger fødeavdeling

SUS har to fødeavdelinger. Den avdelingen som vedkommende har vært på jobb blir nå stengt.

– Det er trygt å komme hit for å føde siden vi har stengt ned den fødeavdelingen som er berørt av smitte, sier Bryne.

SUS-direktør Inger Cathrine Bryne. Foto: Jarle Aasland

Kvinne og nyfødt barn isolert

Den ansatte har vært i kontakt med pasienter.

– En kvinne og et nyfødt barn er isolert som følge av dette. Vi håper de snart kan dra hjem, men de må fortsatt være i karantene når de kommer hjem, sier smittevernoverlege Jon Sundal ved SUS.

Det er til sammen 50 medarbeidere ved SUS i karantene. 25 av dem er i karantene som resultat av at det nå er oppdaget smitte hos en ansatt ved fødeavdelingen.

– God kontroll

Hun ønsker å beroliger om at det er trygt å føde på SUS.

– Foreløpig mener vi at vi har god kontroll siden vi har to fødeavdelinger. Det kan være utfordring med antall medarbeidere i karantene, sier Bryne.

SUS jobber nå med å vaske ned områder på sykehuset som kan være utsatt for smitte.

– Vi regner med at det tar ett til to døgn med smittevask. Så vil vi vurdere fortløpende om vi skal ta i bruk avdelingen igjen. Det handler om tilgang på personell, sier Bryne.

Ifølge Jon Sundal tester de kun personer som har hatt symptomer.

Saken oppdateres.

