Rådmannen pirker i selve hjerteroten til Hå i årets budsjettforslag

Hå er en annerledes kommune. Håbuene har klart å komme seg gjennom økonomiske bråttsjøer takket være stødige hender på rattet.

- Vi er en kommune som er vant med å klare oss med lite. Det er grunnen til at vi må ha ekstra god økonomistyring, forklarer rådmann Anne Berit Berge Ims.

Hå er også annerledes på andre områder. Det mest påfallende er kanskje at den har store og sterke bygder uten et tydelig kommunesenter. Det har ført til at Hå for eksempel har fire bibliotekter mens tilsvarende kommuner har ett plassert i kommunesenteret. Nå foreslår rådmannen at biblioteket ikke skal starte opp igjen på Vigrestad. Kommunen står fortsatt igjen med biblioteketene på Ogna, Varhaug og Nærbø, men hun foreslår altså tre biblioteketer i framtiden, ikke fire. Det høres tilsynslatende ikke veldig dramatisk ut, men det er da vi må tenke på Hås spesielle historie. Det er ikke for ingenting at denne kommunen har en av de lengstlevende og vitale bygdelistene i Norge. Rådmannen ramser derfor opp argumenter for at Hå må tenke struktur og bli mer som andre kommuner for å få ned utgiftene.

Stokkelandsmarka

Hun peker på at Hå består av seks stasjonsbyer i tillegg til Stokkelandsmarka.

– Det er dyrt å drifte, sier hun.

Kommunen har ingen fjelloverganger, ingen fjorder å krysse, ingen bebodde øyer, det er bare tre mil fra Sirevåg til Høyland og det er gode kollektive tilbud.

– Jeg har derfor sett på ulike geografiske strukturgrep for å få ned kostnadene uten at tilbudet totalt sett blir dårligere for innbyggerne.

Konkret foreslår hun:

Legge ned Urhei barnehage på Nærbø i 2020.

Flytte barn og ansatte fra Askeladden barnehage på Brusand til Nygråtet barnehage på Vigrestad i 2020.

Ikke bygge ny barnehage på Brusand.

Skyve ny skole i Stokkelandsmarka ut av økonomiplanperrioden.

Ikke starte opp igjen biblioteket på Vigrestad.

Holde 2. etasje stengt på Hå sjukeheim.

Redusere bemanningen på Olsvoll.

Legge ned helsestasjonen for ungdom på Vigrestad.

Robust

Rådmannens argument er altså at til tross for kutt, vil innbyggerne merke dem minimalt siden de kan få det samme tilbudet i nabobygda. I Hås tilfelle er den aldri langt unna.

Siden det er usikkerhet knyttet til en del poster, særlig når det gjelder skatteinntekt, stønader/refusjoner og tomtesalg, advarer rådmannen og sier at det er viktig å ha et robust budsjett og at prioriteringene som blir gjort må gi kommunen handlingsrom.

Rådmannen minner om at steinbukken kom til Jæren i 1835. Hun kaller den et innovasjonsinstrument.

– Hå kommune har lange tradisjoner for innovasjon, entreprenørskap og gründervirksomhet. I Hå kommune er det mange tilsette som har denne teften som steinbukken symboliserer og som står på for å finne nye, gode løsninger, sier hun.

Samtidig kan det være viktig å minne om at Hå kommune har en skatteinngang av landsgjennomsnittet på 84,5 prosent.

Kommunen har ikke eiendomsskatt.

De kommunale avgiftene er lave. Det samme er utgiftene til adminstrasjon.

Tid for valg

Men bak de litt mørkere skyene i budsjettet skjuler det seg store finansutgifter på grunn av store investeringer. Det er også usikkert om veksten i befolkningen vil fortsette.

Driftsbudsjettet er på 1,5 milliarder kroner. 1 milliard av disse går til å lønne 1345 årsverk.

Rådmannen informerte politikerne om forslaget tirsdag morgen. Tittelen var «Ansvarlig styring - tid for valg.» Trolig er det de strukturelle valgene som kommer til å vekke mest debatt. Skal kommunen ha en dyr løsning der tilbudene spres utover, eller skal kommunen velge en rimeligere løsning der tilbudene blir de samme, men plassert på færre steder.