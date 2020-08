Eks-AUF-er drapstruet etter intervju om ukultur i Ap

Sandra Skillingsås sier hun har mottatt en drapstrussel etter at hun torsdag fortalte om sexprat i partisammenheng og en ubehagelig hendelse med Trond Giske.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Den tidligere fylkessekretæren i AUF sier til Adresseavisen at hun mottok en epost med trusler torsdag kveld. Eposten skal være sendt fra en kryptert konto. Foto: Richard Sagen

NTB

Den tidligere fylkessekretæren i AUF sier til Adresseavisen at hun mottok en epost med trusler torsdag kveld. Eposten skal være sendt fra en kryptert konto.

«Du bør virkelig shå dæ over skuldran når du e ut å går fra no av(…) Du heng i en syltynn tråd» heter det i eposten, som NTB har sett en skjermdump av. Skillingsås blir også beskyldt for å ødelegge for partiet.

Skillingsås opplyser til NTB at hun har varslet partikontoret lokalt om eposten. Hun vil også politianmelde saken, men opplyser at hun ikke har gjort det ennå fordi det krever at hun må møte opp personlig på politistasjonen.