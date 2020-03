Sola: Skadbergturen

Stavanger Turistforening

Kommune: Sola

Lengde: 5,3 kilometer

Varighet: 1 time, 20 minutter - en vei

Turen er merket med røde T-er som 3. Skadbergturen - en nærtur i Sola kommue.

Med utgangspunkt i boligområdene ved Skadberg er det tilrettelagt for en fin tur velegnet for barnevogn. Siden turen går i all hovedsak i boligområdene er den opplyst av gatelys og dermed egnet hele året.

Sjekk turen på ut.no.