Stavanger innfører et beredskapsteam for mobbing

Kommunalstyret for oppvekst var i mai enstemmig enig om å innføre et team i kommunen som skal sikre at elevene i Stavanger har det trygt og godt på skolen.

Mobbeombud i Stavanger kommune, Nina Bøhnsdalen, mener innføringen av kvalitetsteamet er en spe begynnelse.

– Jeg skulle ønske at vi gikk ut bredere, og at det ble satt av mer ressurser til kompetanse på skolemiljø på den enkelte skole, og at det ble igangsatt et mer omfattende samarbeid med Læringsmiljøsenteret på UiS, sier hun.

– Det er viktig at det er et godt system på kommunalt nivå, men òg at det er ressurser på skolene som kan drive med på forebyggende arbeid, være med på oppfølging av tiltakene i aktivitetsplanen når en elev ikke har det trygt og godt, samt oppfølging.

Vedtaket kommer etter innspill fra Rogaland Revisjon i 2017 og Fylkesmannen i Rogaland i fjor høst. Ifølge Fylkesmannen gjør ikke Stavanger kommune nok for å sikre at elever har det trygt og godt på skolen.

Forslag om endring

Kvalitetsteamet skal bestå av skolesjef, rektor eller representant for Lenden skole og ressurssenter og leder eller representant for Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Teamet skal møtes månedlig, og skal blant annet ha følgende oppgaver:

Følge opp konkrete saker eller mer generelle problemstillinger der det trengs koordinering på kommunalt nivå ut over det skolene selv kan utføre.

Ha oversikt og ettersyn med skolenes forebyggende og utøvende arbeid i skolemiljøsaker.

Bidra med veiledning av skoler i skolemiljøarbeidet.

Ha et overordnet ansvar for nødvendige universelle skoleringstiltak.

Vurdere behov for og videreutvikle kommunens plandokumenter på skolemiljøområdet.

Være i dialog med andre aktører, som f.eks. mobbeombudet, om systemarbeid på skolemiljøområdet eller i de mest komplekse, langvarige skolemiljøsakene.

Denne uken fremmet styret ytterligere forslag om endringer i vedtaket.

Kommunalstyret ba blant annet rådmannen om fortsette arbeidet med å utrede et team på skolene, og ikke bare på sys temnivå, samt å vurdere et samarbeid med Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger (UiS).

Fakta: DETTE SIER OPPLÆRINGSLOVEN OM ELEVENES SKOLEMILJØ Alle elever i grunnskolen har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Retten til et trygt og godt skolemiljø skal ivaretas av skolen gjennom aktivitetsplikten. Det er kommunen som skoleeier som har det overordnede ansvaret for at skolen har et forsvarlig system som oppfyller kravene i opplæringsloven på hver enkelte skole. Dette står i §13–10, som handler om ansvarsomfang i opplæringsloven.

– Vi snakker om barns liv

Dag Mossige (Ap) la først frem forslag om et beredskapsteam mot mobbing i 2017, den gang for bystyret.

– Poenget med et kvalitetsteam er å avdekke og løse problemene så fort og effektivt som mulig, forklarer Mossige.

Han beskriver det som en «gladsak» at Høyre, Ap, FrP, KrF, MDG, Sp og Rødt ble enige om vedtaket.

– Vedtaket vil koste, men det er mye billigere enn å drive brannslukking etterpå. Dessuten snakker vi om barns liv. Mobbing ødelegger og tar liv, sier Ap-politikeren.