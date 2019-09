16 år gammel gutt knivstukket i Sandnes - politiet har pågrepet to mistenkte

– Jeg kan bekrefte at det har vært en knivstikking i Sandnes sentrum. Det er nå flere patruljer på stedet i en væpnet aksjon, sa operasjonsleder Jostein Reiestad til Aftenbladet like før klokken 20 lørdag kveld.

Omtrent 20 minutter senere ble to menn i 20-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak knivstikkingen. De to mennene er nå siktet i saken, og blir innsatt i arrest. Politiet er i gang med etterforskning av saken.

Politiet fikk først melding om knivstikkingen klokken 19.18.

Pål Christensen

Den fornærmede skal være en 16 år gammel gutt, som ble skadet i nedre del av kroppen. Han er kjørt til Stavanger universitetssykehus. Skaden er alvorlig, men gutten har kunnet forklare seg til politiet.

– Det er en patrulje på sykehuset som snakker med den skadde, og prøver å finne ut hva som har skjedd, sier Reiestad.

– Er det en relasjon mellom den fornærmede og gjerningsmennene?

– Det kan vi ikke svare på. De er ikke særlig snakkesalige de som er pågrepet i saken, sier Reiestad.