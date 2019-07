Bitcoins Norge vil tvangsselge all tilgjengelig kryptovaluta etter hackerangrep

Dette skriver E24.no.

Den norske handelsplattformen Bitcoins Norge skriver mandag at all handel på plattformen stanses umiddelbart, og at tilgjengelig kryptovaluta vil selges fortløpende. Bitcoins Norge skal ha 25.000 norske kunder.

«Alle våre kunder vil likevel få betalt ut et beløp i norske kroner tilsvarende verdien de hadde i kryptovaluta hos oss den 7. mai 2019», heter det i meldingen.

De oppgir at grunnen til dette skyldes et sikkerhetshull hos leverandøren AlphaPoints teknologi, og at disse er rammet av et hackerangrep.

Holdt hackerangrep skjult

Hackerangrepene skal ifølge en melding som er sendt ut ha funnet sted 7. mai. Ifølge en Facebook-post fra Bitcoins Norge skal det ha forsvunnet kryptovaluta til en verdi av 4,28 millioner kroner under dette angrepet.

– Dette beløpet utgjør kun en liten andel av den totale beholdningen til Bitcoins Norges kunder, skriver Bitcoins Norge i en Facebook-post.

Ifølge E24 opplyser selskapet at styret ble informert av Alphapoint om at de hadde forsikringsordninger som angivelig ville dekke tapet selskapet ble utsatt for. På bakgrunn av dette besluttet styret å ikke offentliggjøre informasjon om dataangrepet på tidspunktet det skjedde.

– Men mot slutten av juni 2019 ble imidlertid styret informert om at det hadde vært et nytt sikkerhetsbrudd på systemene til Alphapoint. Til tross for en rekke forespørsler fra styret har foreløpig ikke Alphapoint kommet med en skriftlig redegjørelse for hva som har skjedd, men Alphapoint har opplyst at både FBI og politietater i USA er involvert i etterforskningen, skriver Bitcoins Norge i Facebook-posten.

– Personlig preget

Videre forklarer selskapet at beslutningen om å selge all kryptovaluta ble tatt 30. juni, dette etter at «styret i Bitcoins Norge hadde vært informert om at Alphapoint Corporation, leverandøren av selskapets handels- og teknologiplattform, hadde blitt utsatt for flere alvorlige dataangrep».

– Jeg er personlig svært preget av denne hendelsen, skriver daglig leder i Bitcoins Norge Ole-André Torjussen til sine kunder i meldingen sendt ut på mail og lagt ut på Facebook.

– Jeg har svært lyst til å drive bitcoinsnorway.com videre, og sørge for at alle dere kryptoentusiaster kan handle på en plattform som er trygg og solid. De neste ukene vil jeg derfor jobbe intenst med å løse software-problematikken som nå foreligger, fortsetter han.

Ifølge Facebook-post og mailen som ble sendt ut til kundene, må kunder som eventuelt måtte ha innvendinger mot at deres kryptovaluta selges, varsle Bitcoins Norge på skjema innen fire timer etter at brevet er mottatt.

– Kunder som eventuelt måtte ha innvendinger mot at deres kryptovaluta selges må varsle Bitcoins Norge på skjema innen fire timer etter dette brevet er mottatt, skriver selskapet.

– Midlene er sikret

I en uttalelse på Bitcoins Norge sine Facebook-sider, skriver daglig leder Torjussen tirsdag at det er sikret midler som nå står i en bank i USA, som heter M.Y. Safra Bank.

– Det er sikret midler som betales ut sannsynligvis neste uke. Midlene som er sikret er tilstrekkelig til å dekke all kunders verdi på beholdning 7. mai 2019, skriver Torjussen.

Problemet er bare at verdien på Bitcoin har nær doblet seg siden 7. mai. Den gang kostet en bitcoin 5.939 dollar, mot dagens kurs på 10.159 dollar.

– I tillegg til dette jobber jeg selvsagt med å få bekreftelse på status fra påtalemyndigheter i USA, Alphapoint og forsikring, skriver han.

Fakta: Dette er Bitcoin Bitcoin er den mest kjente av de virtuelle internettvalutaene, som ikke eksisterer som fysisk sedler og mynter, men kun digitalt i databaser. I motsetning til konvensjonelle valutaer som kroner eller pund, så er bitcoins hel desentralisert og verken utstedt eller regulert av noen sentralbank eller tilsynsmyndighet. Transaksjoner kan skje anonymt, og uten at myndighetene kan gripe inn.

Usikkerhet rundt forsikringen

E24 har pratet med If, som er forsikringsselskapet til Bitcoins Norge. Informasjonsdirektør Jon Berge i If forklarer at forsikringen ikke dekker Bitcoin Norge sine kunders enkeltinvesteringer, slik som finansielle tap på spekulasjon i kryptomarkedet.

Skulle tapet imidlertid skyldes en kriminell handling vil tap hos kunder kunne bli dekket.

– Slik det ser ut nå virker det som det er leverandørens forsikringsselskap som kravet blir rettet mot nå, sier Berge.

Ifølge E24 er en standard datakriminalitets-forsikring hos If på en million kroner. Forsikringen dekker samtidig også Bitcoin Norges drift, slik som gjenoppretting av systemer og hjelp av cyber-angrep.