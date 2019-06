Sandnes vil gi fastlønn til fastleger

En av årsakene til at kommuner over hele landet sliter med å få tak i fastleger, er at det gjerne kreves en investering på én million kroner for å gå inn i en fastlegehjemmel. Investeringene er knyttet til kontorfellesskap, utstyr og pasientliste.

De fleste fastleger i dag er egne næringsdrivende, nå vil imidlertid Sandnes kommune opprette to fastlegestillinger på fastlønn.

– Dette tvinger seg fram når vi ikke klarer å få tak i nye leger, sa Høyres Thor Magne Seland da bystyret behandlet saken mandag ettermiddag.

Mandag vedtok et enstemmig bystyre å innløse inntil to fastlegehjemler, slik at nyutdannede leger kan starte med fastlønn og dermed sikre Sandnes-befolkningen bedre fastlegedekning.

– Fastlegen er for mange den faste klippen i livet, fastlegen er krumtappen i helseforløpet. Hvis vi kan få tak i leger med å innføre fastlønn, så må vi gjøre dette, fulgte Signe Nijkamp (KrF) opp.

– Dette er genialt, vi kan se til Hå kommune, der har de fått det til med denne løsningen, sa Anne Gravdal (Ap).

Som Aftenbladet skrev for noen uker siden, er en ledig fastlegestilling i Sandnes utlyst for femte gang.

Høyt arbeidspress, lange arbeidsdager og store investeringer er forklaringene på at yrket har blitt mindre attraktive for nyutdannede leger. En kartlegging i fjor, viste at fastlegene jobber i snitt 55,6 timer i uka.

Kommuneoverlege Hans Petter Torvik tror mange unge leger kan tenke seg å slippe de store investeringene og heller jobbe for fastlønn.

Rådmannen vil i økonomiplan 2020–2023 komme tilbake med mer langsiktige tiltak for å sikre befolkningen en stabil fastlegedekning.

I innstillingen fra rådmannen heter det at regjeringen har satt av 64 millioner kroner til rekruttering av fastleger som tildeles av Helsedirektoratet. Kommunen har søkt om 1,6 millioner kroner til rekruttering av fastleger.

Våren 2020 legger regjeringen fram en handlingsplan for allmennlegetjenesten.

– Jeg håper vi vet mer om rammebetingelsene om et år. Jeg tror mange leger sitter på gjerde nå, sa kommuneoverlege Hans Petter Torvik nylig til Aftenbladet.

Per i dag har fire fastleger i Sandnes til sammen om lag 100 ledige plasser på sine pasientlister.

Kommuneoverlegen skulle helst sett at Sandnes hadde mellom 500 og 1000 ledige listeplasser til enhver tid, både med tanke på innflyttere, men også for å sikre de over 75.000 innbyggerne en reell mulighet til å bytte fastlege.