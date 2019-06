Ny måling: To av tre i Klepp og Hå mener det var rett å skrote en ny bomring

Til sammen 1500 personer i Klepp, Time og Hå har svart, 500 personer i hver av kommunene.

Alle ble intervjuet mellom 17. og 18. juni, mindre enn en måned etter at Jærens mest omstridte sak ble avgjort i en ekstrarunde i Klepp.

Da sa kommunestyret der med 21 mot 10 stemmer nei til bomringen - etter først å ha sagt ja 6. mai, rett nok med knappest mulig flertall, 16 mot 15 stemmer.

Time hadde da gitt grønt lys, men siden en ny bomring måtte ha like vedtak i begge kommunene, ble hele bomringen lagt død med vedtaket i Klepp.

Hå valgte å gå ut allerede 13. september i fjor, med 18 mot 15 stemmer.

Enig eller uenig?

Nå har folk på Jæren fått dette spørsmålet:

«Kommunestyrene i Klepp og Hå har gått mot innføring av ny bomring på Jæren. Er du enig eller uenig i dette vedtaket?»

-Enig, svarer 66 prosent av de spurte både i Klepp og Hå.

To av tre velgere mener altså det var rett å skrinlegge Utbyggingspakke Jæren. Den skulle gi nye veier, sykkel- og gangstier og mange andre tiltak for nær tre milliarder kroner.

Også i Time stiller over halvparten av velgerne seg bak nei-vedtakene i nabokommunene.

Noen er fortsatt usikre

13 prosent av de spurte i Hå er ikke sikre i sin sak. I Klepp og Time er tallet 11 prosent.

-Bakgrunnstallene viser at menn er mer enig i vedtakene enn kvinner. Men også blant kvinnene er det klar overvekt som seier seg enig, oppsummerer Respons sin konsulent Thore Gaard Olaussen.

FNB kan smile - igjen

– Aftenbladets måling viser at folk har forstått poenget, kommer det kjapt fra Aina Elise Larsen Grude, listetopp i Folkeaksjonen mot bompenger i Klepp.

Geir Sveen

Det er andre dagen på rad hun mottar det hun karakteriserer som strålende nyheter for det splitter, nye partiet.

Dagen før fikk hun vite at partiet er den store vinneren på partibarometeret for Klepp. Slår målingen til, får de 9 prosent av stemmene og tre representanter i kommunestyret. Og samme måling viser at et stort flertall av innbyggerne er enig i saken som førte til at partiet ble startet.

Geir Sveen

– Poenget er at folk ikke lenger godtar at de må belastes for masse prosjekter som ikke en gang ligger i kommunen der de bor. Ta for eksempel den viktigste saken for bomringen på Jæren: Tverrforbindelsen. Dette er en vei i Sandnes. Så hvorfor skal den betales av folk i Klepp, spør Larsen Grude.

I tillegg tror hun stadig flere innså det usosiale med ordningen, at bommene ikke tok hensyn til om man hadde mye eller lite penger.

Følte ingen lyttet

Hun merket stadig mer medvind for saken. Ble heiet fram i eget nabolag, fikk klapp fra skulderen fra mange og konstaterte med glede at folk i hele landet reiste seg mot bommene.

Selv prøvde hun først å få så mange lokale politikere som mulig til å snu. Hun var ivrig på Facebook, tok også kontakt med sentrale politikere, men følte at ingen lyttet. Bommene var noe som måtte komme, var holdningen.

– Først da vi ble et politisk parti som begynte å få velgere, reagerte de andre partiene. Det burde ikke gått så langt. De burde snudd lenge før. For folk hadde fått nok bommer nå, og det viser også denne målingen, sier listetoppen i Klepp.

– Et sterkt signal, sier Ap i Hå

– Målingen er et signal til Stortinget om at velgerne ønsker en annen form for veiprising, svarer Tone Elin Berge, ordførerkandidat for Hå Arbeiderparti.

Reidun Gudmestad

Hun sa selv ja til bommene, selv om Ap syntes saken var noe tynn da den kom til Hå kommunestyre. Partiet hadde ventet at mer var avklart. Men det ble feil å si nei til å bli med videre, mente hun den gang - og kom i mindretall.

Nå viser hun til køen av store veiprosjekt som alle skal finansieres med bompenger.

- Og det blir for mye for folk, konstaterer Tone Elin Berge.

Men Unni står på sitt ja

I Time gikk Unni Sirevåg lende i KrF inn for bommene. Den sentrale politikeren som leder kommunens hovedutvalg for levekår, var klar over at det var en upopulær sak.

– Hvis det blir slik at vi mister stemmer på grunn av den saken, så vanna ri. Jeg ville ha tungtrafikken bort fra Orstad og Kvernaland. Det er uansvarlig slik det er i dag. Veien går langs skolegården og den brukes av kanskje halvparten av alle som går til skolene, forklarer Sirevåg Lende.

Hun var i mange år styrer i barnehagen ved veien, og kjenner godt til forholdene. Derfor stilte hun også for første gang i sitt liv i et demonstrasjonstog for bommene. Eller rettere: For å få trafikken ut av bygda.

- Vi hadde jobbet i mange år for å få en omkjøringsvei. Nå hadde vi det i sikte, hvis vi tok inn bompenger. Vi la opp til at det skulle bli gode ordninger for barnefamilier og andre som ble hardt belastet. Jeg kjempet for tryggere skolevei og et bedre miljø, og står godt for det, sier Unni Sirevåg Lende.