Gir seg som redaktør - blir daglig leder i Randaberg Fotball

– Jeg synes vi har fått til mye med begrensede ressurser. Det er tøft å drive en uavhengig lokalavis, men så lenge du lager et godt produkt, er det liv laga. Trenden for Øyposten er positiv, det er jeg glad for, men sjansen til å kombinere jobb og lidenskapen jeg har for fotball kunne jeg ikke la gå fra meg, sier Edd Meby.

Etter et langt liv i journalistikken starter Meby som daglig leder i Randaberg Fotball 1. oktober. Han kommer fra redaktørjobben i Øyposten, lokalavisen for Finnøy kommune.

– Jeg har vært fotballinteressert hele livet og får mulighet til å jobbe med hobbyen min i Randaberg. Det er en spennende klubb, med stor breddeavdeling på både gutte- og jentesiden. Det er en helt annen type utfordring, men jeg gleder meg til å prøve noe nytt, sier Edd Meby til Aftenbladet.

Meby er født og oppvokst i Bodø, og har blant annet en fortid som fotballspiller for Bodø/Glimt på eliteserienivå.

Etter fotballkarrieren har Meby jobbet 20 år i Lofotposten før han ble redaktør i Vesteraalens Avis i 2005. Senere startet han Våganavisa i 2006, som han drev i nesten ti år fram til han overtok jobben i lokalavisen Ryfylke i 2016.

Han har vært redaktør i Øyposten siden 2018.