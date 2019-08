Nye Ruten blir tilpasset Blink

– Blinken er kommet for å bli og skal gå innom Ruten i mange år framover. Derfor må vi se på hvordan vi kan få til det på en best mulig måte, slik at vi unngår for mye rigging, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap).

I år går Skifestivalen Blink av stabelen for 14. gang, og arrangørene har ingen planer om å gi seg med det første. De er fortsatt opptatt av å utvikle arrangementet og sikter mot verdenscup i Sandnes. Det betyr at Sandnes kommune må ta viss hensyn, og det er et politisk ønske om å legge best mulig til rette for festivalen, også når byen skal fornyes.

– Blink bygger byen

– Blinkfestivalen betyr enormt mye for markedsføringen av byen og for folk som bor her. Før skjedde det ikke noe særlig i Sandnes om sommeren. Nå skjer det noe, og Blinken er det største arrangementet vi har. En by er ikke bare en plass å bo og arbeid. Det er et sted for opplevelser. Det gir Blinken, og alt er gratis. Festivalen er med på å bygge byen. Den gjør byen kjent, og folk får et godt inntrykk av Sandnes, sier Wirak.

Fra nyttår blir også Lysebotn en del av Nye Sandnes kommune, og det vil Wirak utnytte.

– Jeg kjenner stolthet når jeg ser bildene fra Lysebotn. Vi har en reiselivsstrategi i Nye Sandnes og skal satse maksimalt på Lysefjorden og alt som ligger rundt. Vi har allerede satt av 40 millioner kroner til turistsatsing og er opptatt av å få fram de gode prosjektene. Det er mange muligheter, og vi skal være offensive, sier Wirak.

– Noe byen trenger

Etter årets festival går Sandnes kommune i gang med å gjøre den utskjelte parkeringsplassen på Ruten om til bypark. I første omgang skal bussterminalen i sør oppgraderes. Det betyr at bussene må bytte side fram til jul. Deretter går arbeidet med bypark i gang, og byparken skal stå ferdig en gang i 2021.

– Det blir kjekt å komme i gang. Det er noe byen trenger og noe vi har ventet på, sier prosjektleder Arne Jørgensen i Sandnes kommune.

Samtidig har kommunen gått i dialog med ledelsen i Blink slik at den nye byparken ikke legger hindringer i veien for arrangementet.

– Vi har lagt til rette for en trasé gjennom den fremtidige parken på Ruten, og du kan si at traseen strekker seg som en slange gjennom hele Ruten, sier Jørgensen.

Intensjonen med den nye traseen er at det skal bli behov for mindre rigging.

– Vi har hatt en veldig bra dialog med kommunen og er opptatt av å få til løsninger som er fine og funksjonelle hele året, men også kan brukes de dagene Blinken pågår, sier sportssjef Arne Idland i Blink.

Samtidig erkjenner han at det forplikter.

– Vi har bygd opp Blink sammen med kommunen og sammen med folk som stiller opp på dugnad og på arrangementet, og det er viktig at Blink ikke blir for personavhengig. Det er noe vi jobber med, slik at vi kan sørge for at Blink blir noe varig den dagen vi som driver festivalen i dag gir oss, sier Idland.

– Magiske bilder

Varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) legger ikke skjul på at Blinken er viktig for byen og klarer ikke å skjule sin begeistring.

– Jeg kan ikke skryte nok av de som står bak og får dette til. Blinkfestivalen har hatt en utvikling som er i overkant av hva vi kunne drømme om, og de som ser tv-bildene på NRK og bilder og video i Aftenbladet fra Lysebotn og andre steder skjønner hvor mye vi får ut av dette, både i Sandnes, Gjesdal og Forsand. Det er magiske bilder, sier Borgli.

Han mener det er viktig at kommunen legger til rette for både Blink og andre arrangementer som skaper liv i byen.

– Når vi skal bygge byen og gjøre store endringer i sentrum, må vi ta hensyn til at det skal arrangeres ulike ting. Blinken er et av de store arrangementene vi har, og da er det naturlig at ser om vi kan gjøre noen tilpasninger som gjør at vi slipper å gjøre for store endringer hver gang festivalen går av stabelen, sier Borgli.