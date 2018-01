Veltet tre skapte kjedekollisjon på Tonstad

Brannvesenet har fjernet treet som falt over veibanen, ifølge Sør-Vest politidistrikt. Det er ikke meldt om personskade blant de involverte, og en strøbil utbedrer nå føret i det aktuelle området.

– Det er jo vinterføre på veien oppover mot Tonstad og Sirdalen, så kjøretøyene har forhåpentlig dekk etter forholdene, sier Jan Erikstad i Veitrafikksentralen hos Statens vegvesen til Aftenbladet fredag ettermiddag.

Han sier at videre at det er et par minusgrader både i Hunnedalen og på Tonstad, men at det ikke snør noe særlig i området for øyeblikket.

– Veiene skal være brøytet og strødd, så om det ikke kommer store mengder snø, skal vinterkjøreforholdene være bra, sier han.