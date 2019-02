Byggingen av Vålandstunet seniorboliger starter i august

– Vi gleder oss over signering av avtalen med Stavanger Utvikling KF. Nå fortsetter vi med utviklingen av Vålandstun og vil i løpet våren starte arbeidet med å fjerne det gamle sykehjemmet. Byggestart for de nye boligene antas å være i løpet av august måned, sier daglig leder i INEO Eiendom AS, Johnny Galta, i en pressemelding.

– Kjøperne av de nye boligene på Vålandstun har høye krav, og vi skal levere leiligheter av ypperste kvalitet på en av de beste tomtene i distriktet, legger han til.

Tomten ligger sentralt til i trehusbebyggelsen, like ved Vålandsskogen.

Sommeren 2017 valgte en jury Vålandstunet seniorboliger som vinnerprosjektet for hvordan Vålandstunet sykehjem skal erstattes med 44 seniorboliger. Teamet bak prosjektet består av utbygger Ineo Eiendom, arkitekt Haga og Grov AS og Smedsvig landskapsarkitekter AS. Prosjektet skal organiseres som et borettslag med boligbyggelaget Bate som drifter.

Dette var første gang Stavanger kommune utlyste et omformingsprosjekt på denne måten. Det eksisterende sykehjemmet skal rives og erstattes med nybygg.

Haga og Grov Arkitekter

Ensign

I pressemeldingen beskriver utbygger Ineo prosjektet på denne måten:

«Vålandstun består av 5 punkthus med uttrykk som store eneboliger. De 5 punkthusene omkranser store fellesområder med blant annet treningsrom, bibliotek, restaurant og en romslig grønn felleshage. Punkthusene fremstår som en naturlig forlengelse av eksisterende bebyggelse på Våland, samtidig som det tilfører området ekstra kvaliteter.

Utover prosjektets høye kvaliteter, vil det også leveres unike energiløsninger. Med energibrønner, hybridsolceller og spillvannsgjenvinning vil Vålandstun nærmest være selvforsynt med energi. Derfor har også Enova gitt prosjektet en million kroner i støtte til konseptutvikling, og om lag fem millioner kroner i tilskudd til energiløsningen.»

