Skal bygge seniorboliger til 250 millioner på Vålandstunet

– Vi gleder oss over signering av avtalen med Stavanger Utvikling KF. Nå fortsetter vi med utviklingen av Vålandstun og vil i løpet våren starte arbeidet med å fjerne det gamle sykehjemmet. Byggestart for de nye boligene antas å være i løpet av august måned, sier daglig leder i Ineo Eiendom AS, Johnny Galta, i en pressemelding.

– Kjøperne av de nye boligene på Vålandstun har høye krav, og vi skal levere leiligheter av ypperste kvalitet på en av de beste tomtene i distriktet, legger han til.

Tomten ligger sentralt til i trehusbebyggelsen, like ved Vålandsskogen i Stavanger.

Haga og Grov Arkitekter

Attraktivt for eldre

Sommeren 2017 valgte en jury Vålandstunet seniorboliger som vinnerprosjektet for hvordan Vålandstunet sykehjem skal erstattes. Teamet bak prosjektet består av utbygger Ineo Eiendom, arkitekt Haga og Grov AS og Smedsvig landskapsarkitekter AS. Prosjektet skal organiseres som et borettslag med boligbyggelaget Bate som drifter.

Dette var første gang Stavanger utvikling utlyste en prosjektkonkurranse med både utbygger og arkitekt for et seniorboligprosjekt. Det eksisterende sykehjemmet skal rives og erstattes med nybygg.

– Vi ønsket å tenke nytt for å skape et alternativt og attraktivt tilbud for eldre, og derfor ville vi utfordre boligutbyggerne til å komme med nyskapende seniorboligprosjekt som de også skulle realisere, sier prosjektutvikler og arkitekt i Stavanger utvikling, Grete Kvinnesland.

Stavanger utvikling er et kommunalt selskap, opprettet for å koordinere og gjennomføre kommunens bolig- og eiendomspolitikk.

– Vi har en stadig økende eldrebefolkning, og det er flere utfordringer knyttet til at eldre blir boende i uhensiktsmessige og store boliger. I tillegg er det få alternativer for eldre som ønsker seg en praktisk og attraktiv bolig, legger Kvinnesland til.

Ensign

Støtte fra Enova

Vålandstun skal bestå av fem punkthus med uttrykk som store eneboliger. Det vil være 38 boenheter fordelt på de fem punkthusene.

Rundt vil det være store fellesområder på tilsammen 500 kvadratmeter, med blant annet treningsrom, bibliotek, restaurant og en romslig grønn felleshage.

– Det blir et slags bofellesskap, hvor man samtidig har mye privatliv, sier Kvinnesland.

Hun peker på flere fordeler med bygget, blant annet at prosjektet vil ha høye miljøkrav og levere unike energiløsninger.

– Prosjektet er fint integrert i trehusbyen, har høye miljøkrav, universell utforming og gode møteplasser inne og ute. Derfor har også Enova gitt prosjektet rundt seks millioner kroner i støtte til konseptutvikling og tilskudd til energiløsningene.

Protest fra naboer

Tross dette har flere naboer reagert på utbyggingen, da de er redde for at nybyggene skal bli for dominerende.

– Både Stavanger utvikling og Ineo ønsker at nybygget skal passe inn i området. Derfor ble vi overrasket over å få flere protester fra naboer, forteller Kvinnesland.

– Sykehjemmet som ligger der i dag er en betongkloss, og dette boligprosjektet gjenskaper et trehusby-kvartal, med tilpassede volumer, som vi mener løfter området, sier hun.

250 millioner

Det er anslått at prosjektet vil ha en prislapp på rundt 250 millioner kroner, og startprisen på boenhetene ligger på 2.990.000 kroner. Markedssjef i Ineo Eiendom, Roy Klungtvedt, forteller at selskapet har opplevd stor etterspørsel siden november i fjor.

– Vi har nå solgt 11 av de 38 boenhetene. Det er vi godt fornøyde med, forteller Klungtvedt.

– Det som er litt spesielt med dette prosjektet, er at vi har et stort fellesareal som trekker opp snittprisen på leilighetene. I tillegg skal seniorboligene bygges på en kostbar tomt.

Klungtvedt håper at Ineo kan bygge flere lignende leiligheter i fremtiden.

– Vi kommer utvilsomt til å bygge flere prosjekter som dette, men de vil gjerne være i en litt større skala, slik at vi får senket utgiften av fellesområdet fordelt på flere enheter.

