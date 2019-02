Forsand: Trolig flertall for ny folkeavstemning om Strand eller Sandnes

Stortinget har to ganger vedtatt at Forsand skal slås sammen med Sandnes fra årsskiftet. Etter at kommunalminister Monica Mæland besluttet at Kolabygda og nordsiden av Lysefjorden i stedet skal overføres til Strand, kom et nytt innbyggerinitiativ.

Flere vil følge Kolabygda

«Vi vil følge Kolabygda over i Strand kommune», heter det i innbyggerinitiativet, som krever folkeavstemning og muligheten til å svare ja eller nei til å følge med Kolabygda inn i Strand.

Signalene fra det politiske miljøet er at KrF og Sp går inn for folkeavstemming. Roar Larsen (Ap) sier at han også støtter folkeavstemning, og han regner med at partifellen i Ap er enig. I så fall er det flertall, uansett hva Høyre, Samlingslista og Forsand Bygdeliste går inn for.

Juridisk støtte fra Fylkesmannen

Spørsmålet er om innbyggerinitiativet kan avvises med at dette er forsøk på omkamp i en sak som allerede er behandlet i inneværende valgperiode. Forsand-ordføreren har bedt Fylkesmannen i Rogaland vurdere det juridiske.

– Fylkesmannen har svart at dette er opp til kommunestyret å avgjøre, men at et mindretall kan kreve lovlighetskontroll av vedtaket, sier Roar Larsen, som er ført på på 3. plass på valglisten til Sandnes Ap.

Han vil gå inn for folkeavstemning og håper på størst mulig flertall i kommunestyret for dette. Men Larsen ønsker en annen ordlyd på spørsmålet som stilles enn det innbyggerinitiativet har stilt (ja eller nei til å følge etter Kolabygda inn i Strand).

Veldig skuffet over splittelsen

– Jeg er veldig skuffet over det som har skjedd med nordsiden av Lysefjorden. Det er en tragedie i mine øyne og helt uholdbart for oss som blir igjen i Forsand. De fleste i Forsand ønsker ikke en splittelse av kommunen. Det viktigste er at vi går samlet inn i én kommune. Jeg tror vi må ha en skikkelig folkeavstemning, med et spørsmål som viser helt tydelig hva innbyggerne mener. Som viser om innbyggerne vil til Sandnes eller Strand. Vi har aldri hatt en skikkelig undersøkelse av dette. Jeg håper å få til en prosess som gjør at vi kan gå samlet, en vei, sier Roar Larsen.

Spørsmålet er om hva man kan oppnå med en ny folkeavstemning når Stortinget har gjort to vedtak.

– Hva vi kan oppnå, det vet jeg ikke. Mange kaller det som skjer i Forsand et sirkus. Men jeg vil påstå at sirkusdirektørene sitter på Stortinget. Det som skjedde med grensejusteringen er utrolig skuffende. Preikestolen og nasjonalpark har styrt hele prosessen. Det hadde vært mye bedre om Strand fikk Preikestolen og resten av Forsand var samlet. Jeg håper denne saken blir løftet opp på stortingsnivå på nytt, slik at Forsand går samlet en vei, sier Roar Larsen, som tidligere har stemt for sammenslåing med Strand.

Avgjøres 20. februar

Kommunestyret har neste møte 20. februar. Guro Fløysvik (KrF) går inn for folkeavstemning, og har oppfattet det slik at resten av gruppa også støtter det. Sp ventes å følge samme linje.

Ordfører Bjarte S. Dagestad (H) svarer ikke på hvordan han stiller seg til kravet om folkeavstemning.

– Det skal vi behandle 20. februar. Vi sender ut sak fredag sammen med de andre sakene til kommunestyret. Så tar vi det derfra, svarer han.

– Forutsetningene er endret

Talsperson for innbyggerinitiativet, Rolf Magne Haukalid, tror det blir flertall for folkeavstemning.

– Dette er ikke en omkamp. Konsekvensene av at nordsiden går til Strand er så store at denne saken må kunne tas opp igjen. Med så dramatiske endringer, er ikke sammenslåing med Sandnes til det beste for gjenværende del av Forsand kommune. Vi ønsker å følge nordsiden over i Strand, for å stå sammen som bygd og bygge en struktur for framtiden. Får vi denne folkeavstemningen er ikke siste kapittel skrevet om Nye Sandnes. Men til syvende og sist er det ikke vi som bestemmer, erkjenner Haukalid.