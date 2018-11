Tog-kontrakt: Klagen fra SJ avvist

Det går fram av klageavgjørelsen som Jernbanedirektoratet kunngjorde tirsdag formiddag.

Svenske SJ sendte inn klage, etter at det ble kjent at britiske Go-Ahead Group leverte et tilbud som var hele 21 prosent billigere enn konkurrentene i finalerunden, NSB og SJ.

Jernbanedirektoratet avviser både anførselen om kvalitetsforskjeller mellom tilbudene og SJs påstander om at dette opplevdes som en ren priskonkurranse.

«Gjennom hele konkurransen har pris og kvalitet blitt evaluert uavhengig av hverandre. Pristeamet har således ikke kjent til de vurderingene som kvalitetsteamet har foretatt, og kvalitetsteamet har ikke kjent til de vurderingene pristeamet har foretatt», skriver Jernbanedirektoratet blant annet i sitt brev til svenske SJ.

Direktoratet framhever i avslagsbrevet at Go-Aheads tilbud er «kvalitetsmessig meget godt.» Direktoratet mener det seirende selskapet på en god måte har beskrevet hvordan de vil sørge for flere reisende og økte billettinntekter - «blant annet kvalitetsforbedringer som tilbudsforbedringer med høyere frekvens i helgene på Jærbanen og etablering av totimersfrekvens på Sørlandsbanen.»

Kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet sier til Aftenbladet at klageavgjørelsen er endelig og at den dermed ikke kan ankes videre.