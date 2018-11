Bud på Preikestolen Fjellstue - turistforeningen vurderer å selge

– Budenes størrelse blir ikke offentliggjort nå, men de er godkjent av styret i STF. Vi har satt i gang en prosess der vi vurderer tilbudene seriøst og vil gå inn i forhandlinger. Den endelige beslutningen vil bli tatt på nyåret etter en åpen prosess i organisasjonen, sier Preben Falck, daglig leder i STF, som er Rogalands største friluftsorganisasjon med 27.000 medlemmer.

Fredag formiddag - 10 år etter åpningen av Preikestolen Fjellstue - orienterte Falck de 12 fast ansatte om at Norwegian Experience AS ønsker å kjøpe reiselivanlegget.

Stiftelsen Preikestolen har lagt inn bud på parkeringsanlegget, samt den første delen av stien. Som grunneier var STFs andel av parkeringsinntektene cirka 800.000 kroner i 2017.

Turistforeningen vil beholde fjellgården Torsnes og deler av utmarka.

Lang historie

Turisteventyret startet startet så smått i 1896 da den lidenskapelige vandreren Ths. P. Randulff «oppdaget» det som da ble kalt Høvlatonnå. Erobringen av Preikestolen endret livene til folket på Vatne og Torsnes, de to gårdene ved Refsvatnet, som begynte å tilby overnatting til fjellvandrere.

I 1946 tok satsingen en ny vending da Stavanger turistforening kjøpte Vatnegården med 6000 mål. Her ble Preikestolhytta bygd i 1949. Neste steg ble tatt da Preikestolen Fjellstue åpnet 18. november 2008, blant annet takket være milliongave fra Skagenfondene. Fjellstua og resten av reiselivsanlegget har til sammen 150 overnattingsplasser, matservering og et aktivitetstilbud med blant annet zipline og padling.

Nesten konkurs

Økonomisk var driften ingen umiddelbar suksess, på grunn av lavt besøk på vinterstid. Turistforeningen har ikke lagt skjul på at den en stund holdt på å gå konkurs.

– Utviklingen på Preikestolen har vært rivende, og fra turistforeningens ståsted ser vi at utviklingen dreier bort fra det enkle friluftslivet som er vårt fokusområde, sier Preben Falck som begrunnelse for at STF vurderer å trekke seg ut.

– Det viktigste for oss vil nå være å sørge for at et eventuelt salg kan bidra til å styrke Preikestolen som en naturbasert attraksjon. I tillegg vil vi få en mulighet til å styrke foreningens kjernetilbud, og satse videre på hele Lysefjorden, med fjellstua som en del av det samlede tilbudet, sier Falck, som planlegger flere nye turisthytter.

Jon Ingemundsen

– Satser om vi får muligheten

Norwegian Experience AS har planer om å bygge nytt hotell ved Trolltunga og vurderer også skylift i Odda. Daglig leder Eyvind Flod driver Lilland Byggerihotell på Tau og har gjort gode penger de siste årene på å drive forpleining for Ryfast-arbeiderne. Han har tidligere sett på to andre tomter i Preikestol-området.

– Anleggets utforming og beliggenhet er så sentral for utviklingen av Preikestolen, at det er helt klart for oss at det er her vi må satse om vi får muligheten til det. Fjellstua har et stort potensiale som dagens eiere ikke har kunnet realisere. Nøkkelen er å få til helårsdrift og økt vinterturisme, uttaler Eyvind Flood.

Pål Christensen

Velkomstbygg

Stiftelsen Preikestolen ble etablert i 1993 for å legge til rette for økt turisttrafikk. Det er bygd 1000 parkeringsplasser, servicebygg og bred sti. Stiftelsen jobber med planer om å bygge et velkomstbygg.

– Vi i Stiftelsen synes dette er en fantastisk mulighet til å sikre et område for allmennheten i all framtid, og vi får sikret tomt til et velkomstbygg, sier styreleder Leif Magne Kleppa.

Leieavtalen for parkeringsområdet går ut i 2035, og daglig leder Helge Kjellevold mener det er rett strategi å få hånd om dette arealet.

– Det kan styrke Preikestolen som destinasjon at private aktører kommer inn i fjellstua. Kanskje kan det også bidra til å framskynde våre planer om et velkomstbygg, sier Kjellevold.