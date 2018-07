Vibeke Skofterud omkom i vannskuterulykke i Arendal

Det var Vibeke Skofterud, den tidligere landslagsløperen i langrenn, som søndag ble funnet død etter vannscooterulykken i Arendal, opplyser politiet i Agder.

Skofterud ble 38 år gammel.

– Kvinnen er nå identifisert, og det er den 38 år gamle Vibeke Skofterud som er den omkomne. Familien er orientert, sier operasjonsleder Sveinung Alsaker i Agder politidistrikt i en pressemelding.

Politiet meldte om hendelsen like før 12.30 søndag.

– Den omkomne ble først meldt savnet klokken ett natt til søndag. Hun ble i 11.30-tiden i dag funnet på øya St. Helena i Hovekilen og erklært død på stedet av lege fra luftambulansen. Det var da en vannscooter ved holmen, og alt tyder på at dette var en vannscooterulykke, sier Alsaker.

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke avklart. Politiet jobber på stedet og ber vitner ta kontakt.

Ingen operativ leteaksjon

Bård Austad, enhetsleder ved Agder politidistrikt forteller til Aftenposten at Skofterud sist ble observert på vannscooteren klokken 01 i natt i samme farvann som der hun ble funnet.

– Da hun ble meldt savnet gjorde politiet en rekke undersøkelser, men det ble ikke igangsatt noen operativ leteaksjon fra vår side da, sier Austad.

Bodde i flere år på Hovden

Vibeke Skofterud tok videregående på Hovden skigymnas, og hadde da nåværende ordfører Jon Rolf Næss som lærer.

– Dette var en kjempetrist nyhet. Jeg hadde henne som elev i tre år, og så bodde hun iallfall ett år ekstra på Hovden etter videregående. Det er mange på Hovden som kjente Vibeke. Hun var ei veldig sjarmerende, sprudlende og utadvent jente som mange ble kjent med. Dette er en trist dag for mange, sier Næss.

Han minnes at hun allerede den gangen hadde et usedvanlig stort talent.

– Hun var en treningsmaskin og et stort talent. Det er få som har gått så mange runder i langrennsløypa på Hovden som henne. Vi følte alltid at hun var litt vår når hun fikk gode resultater i skikarrieren sin. Hun hadde nok blitt god uansett, men hun la noe av grunnlaget sitt på Hovden, sier Bykle-ordføreren.

Fakta: Vibeke Skofterud (1980 - 2018) Navn: Vibeke Skofterud Født: 20. april 1980 (38 år) Død: 29. juli 2018

Merittert langrennsløper

Vibeke Skofterud var i mange år i verdenseliten i langrenn. Hun la opp i 2015. Hennes største meritter som idrettsutøver er OL-gull i stafett fra 2010 og to VM-gull i stafett (2005 og 2011).

Hun tok også et individuelt NM-gull i sprint i 2002 og hadde 15 pallplasser individuelt i verdenscupen. I 2012 gikk hun til topps i langløpet Vasaloppet som første norske kvinne.

Etter at Skofterud ga seg i landslaget i 2014, skulle hun satse på langløp, men skader og sykdom gjorde at hun ikke gikk flere skirenn. I OL sist vinter var hun en del av Eurosports ekspertteam i Pyeongchang.

VG skriver at det var redningsskøyta som fant den omkomne.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 11.35 søndag.

Politiet jobber nå på stedet og gjennomfører tekniske undersøkelser.

To dødsulykker på få dager

Dette er det andre tilfellet på få dager hvor en vannskuterulykke har ført til at en person har mistet livet i Agder.

Fredag omkom en 16 år gammel gutt etter sammenstøt mellom båt og vannskuter på Rosfjorden i Lyngdal i Vest-Agder.

Saken oppdateres fortløpende.

Danskene innfører påbud

I fjor hasteinnførte danske myndigheter førerkortpåbud for vannscootere, etter at en vannscooter i høy fart tok livet av to kvinner som satt om bord i en båt. Kvinnene var amerikanske studenter, skrev VG den gang.

Ulykken skjedde i København i mai i fjor. Fem andre kvinner ble også skadet.

Politidirektoratet var opprinnelig imot opphevingen av vannscooterforskriftene i Norge, blant annet fordi de fryktet høyere ulykkestall, skriver VG.

I Norge stilles det samme krav til fører av vannscooter som til fører av fritidsbåt, fordi vannscootere har mer enn 25 hestekrefter. Mindre enn 200 meter fra land skal vannscootere også holde en maksfart på fem knop.

Politiet har tidligere meldt om vannscootere som kjører langt fortere enn fartsgrensen, ofte i hastigheter opp mot 70 knop. Det tilsvarer rundt 130 kilometer i timen, skriver Aftenposten.