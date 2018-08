Se, et cruiseskip

I Egersund virker debatten om cruiseturister i Stavanger nesten absurd. Okka by har lenge fisket etter cruiseanløp, men ingen har så langt bitt på kroken. Sett fra Egersund virker det rart. Attraksjonene ligger jo klare som rogn i Bjerkreimselva og venter på glade lakser.

I 2005 vedtok Dalanerådet å gjøre noe med saken. Så ble det stille. Til nå. 27. august 2018 løsnet det. Da kom det et cruiseskip til byen og kastet trossa på Dampskiskaien. Der kan guidene fra Stavanger - hvis de kan sin Egersund-historien, fortelle at akkurat her, akkurat her på denne kaien, steg kong Oscar II i land fra kongeskipet i 1896. Den slags er jo veldig kjekt å vite for franskmenn siden bestefar til Oscar II var fransk offiser hos selveste Napoleon.

Busstur

«Le Laperouse» klappet til kai klokka 08.00 og skal bli liggende i hele fem timer. Byens første cruiseanløp på år og dag skjedde i vind og regn. Derfor ble det neppe tur til Trollpikken på franskmennene. De 180 passasjerene måtte nøye seg med busstur til Jøssingfjord der husene som kjent ikke ligger under åpen himmel.

Cruiseutvikler Anders Bang Anderssen sitter trolig og humrer fra kjøkkenvinduet i Gamle Stavanger over det lille cruiseskipet som har forvillet seg inn til Egersund. I hans verden er det så lite at han trolig hadde henvist til det gjestebrygga. 180 passasjerer og et mannskap på 110 er ingenting sammenliknet med Stavanger som har hatt inne skip med over 3000 passasjerer og et mannskap på nærmere 1300. «Le Laperouse» er nesten å regne som en livbåt på skip som «Queen Mary II».

Penger

Lars Kolnes er det nærmeste vi kommer en turist- og havnesjef i Egersund. Han er tilnærmet euforisk begeistret for anløpet, noe som i følge ordboka betyr at han er opprømt.

– Nå skjer det mye i havna. Dette skipet legger igjen 4000 - 5000 kroner, men det viktigste er ringvirkningene i byen. Vi har jobbet i to år for å få til dette anløpet. Det fine er at skipet ligger i byen, ikke på et industriområde på Eigerøy. Passasjerene er i luksussegmentet. Det er skip av denne størrelsen og med slike passasjerer Egersund må jobbe med å få flere av i framtiden.

Han har vært på omvisning om bord og «rått» er ordet som går igjen når han skal forsøke å beskrive underet som er på noen i nærheten av en jomfrutur langs norskekysten.