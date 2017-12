SUS: – Vi vurderte å stenge ned sykehuset, men i samråd med politiet kom vi til at dette ikke var nødvendig

– Vår sikkerhetsavdeling mottok to meldinger fra ulike hold om at det var observert en person med en knivlignende gjenstand på sykehuset, sier Karin Sollid. Hun er beredskapssjef på Stavanger Universitetssjukehus.

Da disse meldingene kom inn trådte beredskapsplanen for vold og trussel i kraft rundt klokken 12 tirsdag formiddag.

– Hva skjedde?

– Vår vakt og sikringsavdeling ble satt til å vokte inngangene, samtidig som politiet umiddelbart ble kontaktet. De var her i løpet av fem til ti minutter. Politiet overtok den operative aksjonen og gjorde fortløpende vurderinger, forteller Sollid.

Aasland, Jarle

– Hun forteller at beredskapsenheten på sykehuset går i et kontinuerlig vaktsystem.

– Klinikksjefer og lignende, samt strategisk beredskapsgruppe, som blant annet består av administrerende direktør og fagdirektør, ble raskt innkalt og ble orientert om det som skjedde. Hensikten var å få ut informasjon. Alle ledere fikk beskjed om å informere sine ansatte, samt være på utkikk etter en eventuell gjerningsmann.

– Vi vurderte å stenge ned sykehuset, men i samråd med politiet besluttet de at dette ikke var nødvendig, sier beredskapssjefen.

– Hvorfor gjorde dere denne vurderingen?

– Vi hadde som sagt hatt to observasjoner av vedkommende fra ulike hold. Etter at politi, sikkerhetsvakter og ansatte hadde gjennomsøkt alle avdelinger, samt at vi hadde sjekket overvåkningskameraer som er plassert på strategiske steder i bygningene, ble vi enige om at det ikke var nødvendig. De delene av sykehus som er kritiske er allerede avlåst med adgangskontroll, sier fagdirektør ved SUS, Eldar Søreide.

– Resten av sykehuset er en del av det offentlige rom, der folk kan ferdes fritt.

Aksjonen ble avblåst rundt klokken 14.00

Tirsdag kveld har sykehuset satt inn ekstra mannskap som skal sikre folk og videre drift.

– Det betyr at de følger med på bevegelser og snakker med folk, sier Sollid. Beredskapssjefen er på jobb utover kvelden.

– Hvordan opplever dere beredskapen på SUS etter det som har skjedd?

– Det er for tidlig å evaluere. Vi må vurdere planverket vårt for se om vi trenger å forbedre dette. Vi har tidligere opplevd at uønskede personer har tatt seg inn på sykehuset, men denne gangen var vi i en usikkerhetsfase lenger enn vi pleier, sier Sollid.

– Hvordan er stemningen etter det som skjedde?

– Vi har akkurat vært rundt på avdelingene. Folk snakker om dette, noe som er naturlig. Folk reagerer ulikt, og skal bli ivaretatt av sine ledere og personale på avdelingen, sier Sollid.

– Det er imidlertid grunn til å berømme våre ansatte samt pasienter og pårørende som oppholdt seg på sykehuset. Ingen forventer å oppleve at bevæpnet politi med skjold tar seg inn i bygningen. Alle forholdt seg rolig, det brøt ikke ut panikk, og sykehuset kunne gå sin vante gang, sier Eldar Søreide.