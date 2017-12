Først øser det ned, så blåser det opp til storm

– Vi har flere folk på vakt enn vanlig for å følge med på situasjonen, og all nedbøren som er ventet de neste dagene kan skape problemer enkelte steder, sier vakthavende meteorolog Anne-Mette Olsen ved Vêrvarsling på Vestlandet til Aftenbladet.

Stadig tilførsel av fuktig luft kombinert med plussgrader og mildvær betyr også at snøgrensen flytter seg helt opp til 1200–1500 meter over havet. Det betyr at nedbøren kommer som regn også høyt til fjells.

– Det vil komme mye nedbør fram til torsdag kveld, og det er ventet mellom 200 og 300 millimeter nedbør på tre døgn, sier Olsen.

Flom- og snøskredvarsel

Plussgrader gir også snøsmelting og øker faren for både flom og snøskred.

– Folk bør være forsiktige hvis de ferdes til fjells. Nedbøren kan føre til at det går naturlige snøskred, som ikke er utløst av folk, sier Olsen.

For alle områder i nordøstlige delen av Rogaland, som Sirdal, Røldal, Suldal og Sauda med flere (Se Varsom.no) har NVE utstedt et snøskredvarsel på aller høyeste farenivå – rødt nivå 4 – for tirsdag.

Svært store nedbørmengder kombinert med kraftig vind bidrar til å øke snøskredfaren. Naturlig utløste middels store skred må forventes under mildværsgrensa i alle himmelretninger og i leområder høyere opp, skriver NVE på nettsiden varsom.no . All ferdsel i og i nærheten av skredterreng frarådes.

– Rødt nivå betyr at man bør holde deg unna bratt skiterreng. Da kan naturen selv utløse snøskred, sier Erik Holmqvist, vakthavende hydorlog ved NVE.

Det er også sendt ut flomvarsel på oransje nivå i Hordaland og Rogaland. Flom på oransje nivå er det nest høyeste varslingsnivået kan medføre alvorlige skader. Det er også fare for jordskred og sørpeskred.

Storm fra torsdag

Ytre strøk av Rogaland, som Stavanger og Jæren, får noe mindre nedbør enn indre strøk, og det blir mest nedbør i indre og nordlig deler av fylket.

Tirsdag er det ventet vestlig opptil stiv kuling langs kysten med periodevis sterk kuling sør for Boknafjorden.

Onsdag dreier vinden mot sørvest og kommer opp i liten til stiv kuling.

Torsdag øker vinden på, og det kan bli sørvest liten til full storm før vinden dreier i mer nordvestlig retning fra fredag.

– Hvis vinden treffer Rogaland, kan de bli ganske heftig vind. Men det er litt usikker ennå, og den kan komme lenger sør og treffe Danmark og Sverige, sier Olsen.