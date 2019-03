I løpet av 2018 fikk Stavanger kommune tildelt 20 nye VTA-plasser da regjeringen økte bevilgningen til ordningen i statsbudsjettet. Hittil i år ble det etablert ytterlige 8 plasser. I tillegg økte kapasiteten i kommunens ordninger med praksisplasser for personer med funksjonsnedsettelse (PFF) med 10 fulltidsplasser.

Fakta: VTA-stilling VTA står for varig tilrettelagt arbeid, og er et tilbud der arbeidsoppgavene tilpasses arbeidstagerens yteevne. Arbeidstageren kan få jobb i skjermet bedrift eller i ordinære arbeidsplasser.

Rådmannen mener at ventelistene nå er så sterkt redusert at det ikke er behov for å etablere flere stillinger i kommunal regi.

Saken ble tatt til orientering under kommunens oppvekststyre tirsdag. Flertallspartiene (Høyre, Frp, Venstre, Krf, Sp og Pensjonistpartiet) støttet saken, mens opposisjonen ved Ap og SV var kritisk.

– Dette er en veldig positiv sak. Ti personer står i dag på venteliste til en VTA-stilling, men det regnes ikke som venteliste fordi de går fort inn i sirkulasjonen, sa Sissel Stenberg (Frp).

Ifølge Attende har de som nå mottar tilbud om VTA-plass kun ventet noen få uker etter de søkte om plass, står det i sakspapirene.

Edle Songe-Møller (SV) stilte spørsmål til at det ikke skal opprettes flere VTA-plasser så lenge det er folk på venteliste. Linda Krüger (Ap) sa seg enig, og vil etablere enda flere stillinger.