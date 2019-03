Slo til med seier i sitt første Sesilåmi-renn

Lørdag sto Marie Fossdal Drøpping (14) på startstreken for Sesilåmi for første gang. Som skiløper i Kverneland ski har hun deltatt i mange skirenn tidligere, men dette var det første lange turrennet hennes.

Rennet endte med et sterkt resultat for 14-åringen fra Kverneland: Hun vant jenter 15–16-klassen med tiden 3.51.23 og ble nummer 9 i kvinneklassen totalt sett.

– Det var veldig tungt og vanskelig føre. Det snødde mye og skiene klabbet veldig i starten. Da det var 10 kilometer igjen lurte jeg på hva jeg holdt på med. Det gikk fint, men jeg ble ganske sliten. Jeg tror aldri jeg har vært så sliten noensinne tidligere, sier Drøpping.

Stakk fra faren

Maries far, Oddgeir Drøpping, har deltatt i rennet flere ganger tidligere. I år var det første gang de to skulle gå rennet sammen. Men allerede 2 kilometer ut fra Brokke i Setesdal, sa Marie takk for seg og dro ifra. Hun kom i mål 25 minutter før faren.

Privat

– Jeg tror egentlig han taklet det ganske fint, sier Marie.

Det er ikke første gang hun går skirenn under tøffe forhold, med tett snødrev og klabbete ski.

– Men vanligvis går vi renn på 5 kilometer, i går var det 53 kilometer å gå. Det er en del lengre å holde ut under slike forhold, sier Drøpping.

– Frister det til gjentakelse?

– Ja, men jeg håper været blir bedre neste gang.

Tøff busstur

Det var ikke bare selve rennet som skulle vise seg å bli en tøff ferd. Også bussturen fra Sinnes til Brokke ble av det krevende slaget.

– Vi tok bussen fra Sinnes i 3-tiden natt til lørdag og jeg sovnet sånn halvveis. Da jeg våknet var jeg bilsyk og spydde, så jeg fikk ikke en veldig god natt. Men kroppen føltes overraskende bra under rennet, jeg har spist godt hele uka, dermed gikk jeg ikke tom for krefter, sier Drøpping.