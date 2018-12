Se isbanen fra Jæren som lett og raskt kan komme til din by

– I Norge er det jammen ikke mye byråkrati. Det er bare fantastisk å se hvor raskt ting kan skje, sier Morten Rasmussen.

I 16 år jobbet han i Singapore. Nå er han en av de ansatte i Energi Rent, firmaet på Orstad i Klepp som har levert komplette isbaner med skøyter til plassen ved Oljemuseet i Stavanger og til Bryne torg.

Begge banene på henholdsvis 300- og 150 kvadratmeter ble åpnet søndag.

Alt tok to uker

– Jeg kontaktet bare lederen i Stavanger sentrum, Kristin Gustavsen, og leder for Brynebyen, Christian Stabel, og spurte om de var interessert i å leie en ferdig isbane. 14 dager etterpå var isbanene ikke bare godkjent, de var på plass i begge byene. Imponerende, stråler Rasmussen.

Geir Sveen

Geir Sveen

Firmaet jobber med varme og kjøling, og så at de kunne bruke utstyr fra sommeren til noe nyttig også om vinteren. Og - vips - så haglet det inn med henvendelser fra flere norske byer.

Må si nei til nye byer

De klarer ikke flere anlegg nå, men neste år skal de ha større kapasitet og da regner de også med at de må ansette flere folk. Nå teller de fire.

De kommer nemlig med et opplegg for fiks ferdig isbane, med scenegulv, hvis underlaget ikke er 100 prosent beint. Banen bygges opp med presenning, kjølematter med glykol og et islag på 7 til 13 centimeter med gjerde rundt.

Leveres med skøyter

Geir Sveen

Også skøyter er med i pakken; 300 par i Stavanger og 150 par på Bryne. Hvert par leies ut for 25 kroner uten tidsbegrensning. Banen er gratis og åpen helt til musikken og lyset slukkes seint på kvelden.

– Det er noe med unger, is og vinter midt i en by. Det blir så mye liv, sier Morten Rasmussen.

Nytt liv

Han har med stor glede fulgt utviklingen hjemme på Bryne, der isbanen plutselig sørget for at folket kom tilbake til torget, og der det nå yrer av liv til og med på kalde kvelder i desember.

Kjøpesenter med åtte rulletrapper ble stående tomt, men tok byen tilbake

I Stavanger har isbanen åpnet for andre innslag, som grøt- og vaffelselgere, og kanskje lagt en ramme for et fast julemarked.

– Og vi behøver ikke begrense oss til en firkantet isflate. Nei, vi kan islegge sklier eller gater slik at de blir faste akebakker om vinteren. Vi har ingen begrensninger, lyder det ivrig fra isleverandørene på Jæren.

De tar også på seg vedlikehold med skraping og påfyll av vann til ny is, hvis folk skulle ønske det. Og etter 100 dager tar de med seg alt utstyr og alle rester etter vinterens is.

Geir Sveen

