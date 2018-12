Presten som kom hjem til jul

Siden første arbeidsdag 3. desember, har sokneprest Lina Håland rukket å holde flere skolegudstjenester. Hun har lært seg koden til inngangsdøra og vet at treverket gjerne trenger et vennskapelig lite dytt for å spille på lag.

Men fortsatt er det noen detaljer som gjenstår før hun kan kalle seg godt kjent i Sandnes kirke.

– Hei, Ludvig. Det er Lina. Hvor slår jeg på lysene i koret?

Juletreet, pyntet med røde kuler, lyser. Men det er mørkt ved alteret. Håland ringer prosten, Ludvig Bjerkreim, for å få svar på hvor lysbryterne er.

– Men det skal nok gå seg til. I Sandnes har jeg i hvert fall bare én kirke å forholde meg til. I Kvinnherad hadde jeg fire kirker i soknet. I kommunen var det 12.

Tre gudstjenester på rappen

Håland har nylig forlatt stillingen som sokneprest i Uskedalen i Kvinnherad. Mens vi andre tente det første adventslyset, bakset Håland med flytteesker. De siste ukene har hun også brukt til å gjøre seg kjent med kirke, kolleger og menighet.

– Jeg har lengtet litt hjem. Prosten oppfordret meg til å søke, og nå har jeg fått en veldig fin velkomst i Sandnes. Menigheten har så mange frivillige! Vi har veldig god kirkekaffe i Sandnes, reklamerer Håland.

På julaften blir det imidlertid ikke tid til kirkekaffe. Håland skal holde 3 av om lag 200 julegudstjenester i bispedømmet.

– Jeg rekker å se «Tre nøtter til Askepott» før jeg trer på meg prestekjolen og holder tre gudstjenester på rappen, sier Håland.

Heldigvis er veien fra tv-stua til prekestolen i Sandnes kirke kort. Soknepresten har bosatt seg i Langgata, bare et par hunder meter fra sitt nye arbeidssted.

– Jeg blir glad når folk kommer til kirken på julaften. Selvsagt skulle jeg helst sett at de kom hver søndag, men det gleder meg at noen river seg løs fra julestresset og kommer for å få roet litt ned.

Flere kom til julegudstjeneste i fjor

I fjor gikk 64.308 personer i Stavanger bispedømme til en av de 212 julegudstjenestene som ble holdt. Det var faktisk om lag 1500 flere kirkegjengere enn året før.

Selv om julebudskapet er det samme gamle, forsøker Håland å finne nye innganger til prekenen julaften. Det viktige er å minne om at Jesus ble født i våre hjerter.

– Gud ble sårbar og kom til oss.

Hun er opptatt av å bruke ord alle kan forstå. Budskapet skal nå bredt, og julen kan være en anledning til å minne om og reflektere over at vi er mange som har så mye.

– Det er ille når vi ikke lenger vet hva vi ønsker oss. Kanskje bør vi heller gi til Kirkens Nødhjelp? Eller til byprestene? I julen, som er så familiefokusert, er det ekstra viktig å se dem som ikke har det så godt, sier hun.

2000 meldte seg ut

I fjor meldte om lag 2000 personer i Stavanger bispedømme seg ut av Den norske kirke. Det er et langt lavere antall enn i 2016, da hele 4924 meldte seg ut. 254 personer i Stavanger bispedømme meldte seg inn i 2017.

– Det er trist at så mange melder seg ut. Jeg har ikke oppskriften på hva som må gjøres, men er usikker på om omlegging av liturgien har hjulpet. Jeg tror ny liturgi kan bidra til fremmedgjøring, sier hun.

Så gir hun et eksempel: - Prester i dag kan synge «Ære være Gud i det høyeste» på flere melodier. Det er også flere variasjoner av når menigheten skal reise seg. Jeg tror folk kan bli forvirret når de ikke lenger vet når de skal stå eller sitte, sier Håland, som likevel praktiserer begge liturgiene. På julaften tror hun imidlertid det kan være lurt å velge den liturgien som flest kjenner.

Håland er også varm tilhenger av tidligere nevnte kirkekaffe. Hun tror den er en viktig faktor for oppslutningen til kirken. Ikke bare på grunn av det gode bakverket fra de mange frivillige, men fordi den uformelle samlingen etter gudstjenesten bidrar til å etablere en tilhørighet.

Fakta: Utmeldte Dnk, Stavanger Bispedømme 2013: 473

2014: 1 034

2015: 1 706

2016: 4 924

2017: 1 957

– Det er så viktig å ta godt imot dem som kommer til gudstjeneste. Det betyr mye at noen smiler og tar deg i hånda når du kommer inn kirkedøren, sier Håland.

Noe av det hun liker med å være prest, er nettopp å møte folk. Men 34-åringen fra Julebygda skulle egentlig ikke bli prest.

Skulle ikke bli prest

Hun trødde sine barns bein i pinsemenigheten og ble som 14-åring døpt i menigheten Klippen. Senere ble det bibelskole og studier i religion og interkulturell kommunikasjon. Flere ganger har hun reist til India, der hun også skrev en oppgave om de kasteløse.

– Deres situasjon er håpløs. I India bestemte jeg meg for å skrive noe om Gud. Om håp i verden.

Dermed ble det teologistudier i Stavanger.

– Hvorfor ville du bli prest?

– Jeg ville ikke bli prest. Men jeg tenkte at teologi var en bra utdannelse.

Så skjedde det noe lags ruta. Håland begynte å gå til gudstjeneste i Julebygda kapell. Der fant hun en ro. På Misjonshøyskolen var det både én og to rektorer som gjentok: «Du Lina, du bør bli prest».

Da hun nesten var i mål med teologistudiene i 2013, meldte hun seg inn i Den norske kirke. Under et studieopphold i USA falt beslutningen om å blir prest.

– Var det et kall?

– Jeg hadde ikke blitt prest hvis jeg ikke kjente at Gud ville det. Jeg har aldri angret.

– Har du fått reaksjoner på din litt uvanlige vei inn i Den norske kirke?

– Nei, egentlig ikke. Biskop i Bjørgvin Halvor Nordhaug, sa en gang til meg: «Jeg liker folk som ikke har gått beine veien».

Fakta: Ny sokneprest i Sandnes menighet Lina Håland (34) fra Julebygda i Sandnes er tilsatt som sokneprest i Sandnes menighet. Hun er første kvinnelige sokneprest i dette soknet.

Hun kommer fra stillingen som sokneprest i Kvinnherad kommune.

Håland er utdannet ved VID (tidligere Misjonshøyskolen).

Hun har bakgrunn fra blant annet pinsemenigheten og meldte seg inn i Den norske kirke først i 2013.

