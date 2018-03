Vinterlyd blir ikke avlyst: – Ingen scene skal fly rundt i Stavanger

– Det har vært mer vind i Stavanger da vi har vært her tidligere, men kveldens konsert står ikke i fare, sier Rune Bergsvand som er arrangementsansvarlig.

I stormvarselet som gjaldt for Rogaland, sto det at trampoliner og hagemøbler kunne blåse av gårde. I Vinterlyd sitt tilfelle har de en scene som står innerst i Vågen. Bergsvand lover at publikum som møter opp vil være trygge.

– Vi lover at det ikke kommer til å fly rundt noen scener i byen. Vi har en plan om nedrigging som skal gå fort dersom vinden tar seg opp igjen, sier Bergsvand.

På scenen skal blant annet Nico & Vinz, Tone Damli Aaberge og Madcon opptre. De får nok en kald opplevelse når det er meldt rundt null grader og 5 m/s på Yr sine nettsider.

Det er festet vindmålere på scenen som skal sørge for at det er forsvarlig å avvikle arrangementet. Scenen er sikret godt og det er allerede begynt å komme publikum til Vågen.

– Vi blir å følge med på værmeldingene og være beredt. Folk som kommer på kveldens konsert skal føle seg trygge, forsikrer Bergsvand.

Lydprøvene er nå i gang i Vågen. Konserten starter klokken 18.30.