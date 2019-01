– Vi har levd i et vakum. Nå kan vi starte på livet videre

– Tiden som har gått fra Maren døde og fram til i dag, har vært et vakum. Men dagen i dag har vært helt fantastisk. Ikke minst måten Jan Toft framførte sangene på i kirken, gjorde sterkt inntrykk, sier Irene Ueland til Aftenbladet.

– Hunden har vært min terapi

Vi treffer henne i forbindelse med minnestunden i høghuset på Bryne, en minnestund som fylte Vidsyn sine lokaler til randen med godt over 100 personer.

– Dagen har vært mye større og sterkere enn jeg hadde trodd, sier Ueland, som hadde hunden, den store leonbergeren Alf Herman, med seg i kirken.

– Han var med i kirken for at jeg skulle klare å holde meg sterk, sier hun.

Pål Christensen

Og nettopp Alf Herman har vært viktig for Irene Ueland de siste ukene. Uker der hun har måttet forholde seg til stadig nye opplysninger om hva som egentlig lå bak drapene på Maren og turvenninnen Louisa i Marokko.

– Jeg har gått lange turer med Alf Herman, høyt og langt opp i fjellet. Vi har slitt oss ut, og han er blitt så sterk! Turene med hunden er den beste terapien jeg har hatt i dette vakumet, sier Irene Ueland.

Islandsk favorittartist

Minnestunden i Vidsyn, med panoramautsyn utover Jæren, ble også en sterk markering av en av Marens og lillesøster Malins absolutte favorittartister, islandske Ásgeir Trauti Einarsson.

De to søstrene hadde lenge hatt lyst til å oppleve en av hans konserter. Da han ble spurt om å spille i bisettelsen, var han ikke i tvil:

– Jeg hadde hørt om drapene i Marokko i nyhetene. Da jeg fikk dette spørsmålet, gjennom en lang e-post fra Malin, kom det som en stor overraskelse. Samtidig var jeg ikke i tvil – dette ville jeg gjøre. Noe annet var helt uaktuelt, sier Trauti Einarsson til Aftenbladet.

Han beskriver forespørselen slik:

– Mest av alt er det en ære at min musikk har betydd så mye for dem. Det er en spesiell opplevelse at jeg har vært en del av hennes reise, sier artisten til Aftenbladet.

Pål Christensen

Kjærlighet til naturen

Maren Uelands lærer i friluftsliv på Universitetet i Sørøst-Norge i Bø, Per Ingvar Haukeland, var også til stede i bisettelsen og under minnestunden.

– Noen ganger treffer du folk du bare kopler med. Vi hadde mange felles tanker, Maren og jeg. Kjærligheten til naturen var det som forente oss. Hun var veldig åpen og ønsket å bygge bro mellom mennesket og naturen, sier Haukeland til Aftenbladet.

Han beskriver mandagens bisettelse og minnestund som en sterk og verdig markering – en markering han mener Maren ville satt pris på.

– Den kraften av godhet og omsorg som Maren representerte i denne verden, den vil ingen klare å ta bort, sier Haukeland til Aftenbladet.