IVARs (Interkommunalt vann, avløp og renovasjon) nye sorteringsanlegg på Forus gjør det enklere å sortere avfall i 2019. Fra 1. januar slipper du å fordele plast, metallemballasje og restavfall mellom forskjellige beholdere og poser.

Sorteringsanlegget sorterer avfallet for deg, og omgjør restavfallet til salgbart materiale og energi. Du kan dermed kaste plast, metall og restavfall i samme beholder.

Les mer om sorteringsanlegget her:

Ny henteordning

Du slipper derimot ikke unna med å kaste alt i restavfall. Glass kan ikke sorteres ut i det nye ettersorteringsanlegget, og må fortsatt kastes i egen avfallsbeholder. Stavanger kommune innfører derfor en ny henteordning for glass i 2019.

– Vi begynner i år med en gradvis innføring av beholdere for glassemballasje, forteller rådgiver for miljø og renovasjon i Stavanger kommune, Nina Borøy Harbo.

Hver husstand bestiller selv beholder, og kan velge mellom 40 eller 140 liter. Beholderen kan tømmes opptil seks ganger i året. Borettslag og sameier med felles avfallsbeholdere, kan få felles ordning for glassavfall.

– Husstanden bestiller henting selv, og tilbudet er gratis for alle, sier Borøy Harbo.

Innføres gradvis

Den nye henteordningen vil innføres gradvis i Stavanger kommune.

– Vi har hatt en prøveordning på Tasta, og nå i januar vil beholdere bli levert til de som ønsker og har bestilt på Eiganes, Våland og Madla, forteller Borøy Harbo.

Tross ny henteordning er det fortsatt mulig å levere glass på miljøstasjonene i 2019.

– Hver bydel vil fortsatt ha noen miljøstasjoner, hvor det kan leveres glass. Dette er tilbud først og fremst til de som ikke ønsker eller har plass til en ekstra beholder.

Full oversikt over innføringen i hver bydel finner du under:

Fakta: Innføring av beholdere for glass Januar - februar: Eiganes, Våland og Madla. April - mai: Hillevåg og Hinna. Før sommeren: Hundvåg og Storhaug. Høst 2018: Tasta bydel, unntatt Austre Åmøy. Bydeler som får tilbud senere: Austre Åmøy, Finnøy og Rennesøy. Kilde: Stavanger kommune.

Sandnes kommune har egen ordning

Sandnes kommune deler ikke ut nye beholdere, men har nå et prøveprosjekt gående. De som har beholder som tidligere ble brukt til plastemballasje, kan bruke beholderen til glass.

– Dette er et tilbud vi tester ut til de som har beholder til plast. For andre består den originale ordningen med beholdere rundt om i kommunen, forteller leder for vann, avløp og renovasjon i Sandnes kommune, Kjersti Ohr.

I likhet med Stavanger kommune kan husstanden med beholder til glass bestille tømming av beholderen gratis på Hentavfall.no.

– I prøveperioden er det ikke satt noen begrensninger i antall tømminger, opplyser Ohr.

IVAR vil utvikle ny teknologi

Grunnen til at glass ikke kan sorteres i sorteringsanlegget er at glass er vanskelig å gjenkjenne for maskinen som sorterer avfallet.

– Den typen teknologi som vi bruker i dag sender ut stråler, som reflekteres tilbake til en sensor. Siden glass er gjennomsiktig blir det vanskelig for maskinen å gjenkjenne, forklarer Rudolf Meissner, som er fagansvarlig for renovasjon i IVAR.

IVAR samarbeider med Robot Norge for å utvikle ny teknologi som vil gjøre det mulig for sorteringsanlegget å sortere glass.

– Vi har et utviklingsprosjekt gående, og håper at vi kan utvikle en robot som gjør at glass kan bli en del av sorteringsannlegget i fremtiden, sier Meissner.