Her er helten som ikke hadde tid til å bli hedret

– Trym Nilsen Ekrheim?

Arnvid Brustveit, lederen i Norges livredningsselskap i Rogaland, retter på brillene og ser ut over den høytidelige festsalen på Kleppe.

Der er ordførere fra tre kommuner, en delegasjon fra redningsselskapet og presse fra både Nrk, TV vest, Jærbladet og Aftenbladet.

Dette er saken:

Alle er kommet for å markere en av de meste dramatiske dagene på Borestranda noen gang. Fem personer kunne ha druknet, hvis det ikke var for at sju personer var på rett sted til rett tid.

Alle redningsmennene er invitert og går opp for å motta diplom og et lite jakkemerke for å ha gjort en innsats for å ha reddet et liv.

Hvor var Trym?

– Trym? Nei vel, han får få diplomet ved en seinere anledning, sier redningsselskapets representant, mens kameraene går og alle setter seg til bords med høye rundstykker.

Like etter ringte Aftenbladet til Trym:

– Hadde ikke tid. Sitter i en gravemaskin som ikke kan stå i ro. Alt her skal være klart til asfaltering mandag, svarte 18-åringen på telefonen fra gravemaskinen i Kleivane i Sandnes.

Rykket ut til byggeplass

Nå svinger en spesiell delegasjon inn på byggeplassen, der Trym jobber. Når han ikke kunne komme, kommer redningsselskapet til ham.

– Trym, skal han hedres, spør en staut kollega som viser vei. Hverken han eller kollega Marius Husebø som venter utenfor gravemaskinen visste at Trym var en del av dramaet på Borestrand 31. mai i fjor.

– Jeg følte meg ikke som en helt, lyder det rolig fra Trym selv.

Seremonien

Da har de to seniorene fra redningsselskapet tatt oppstilling i le bak en tilhenger. Deres koner har med blomster. Den ene buketten kommer fra varaordføreren i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe.

Geir Sveen

– Norges livredningselskap har i dag besluttet at selskapets hedersdiplom tildeles Trym Nilsen Ekrheim for at .....

Lyder den offisielle talen som holdes her på anleggsplassen, mens betongbilene går i skytteltrafikk.

Hans eget liv sto i fare

Arnvid Brustveit forteller hvordan Trym på klassetur tok ansvar da han og en klassekamerat fra Øksnevad vgs bare skulle vasse litt ut før de ble tatt av en bølge. Også Tryms liv var i fare.

Strømmen var så sterk at de ikke klarte å svømme tilbake til land. De følte de kavet i timesvis. Kameraten ble sliten og fikk henge på skulderen til Trym.

Hele redningen er dokumentert med en video, filmet fra land av Cathrine Barane.

Den viser hvordan Trym holder oppe kameraten, helt til surferen Per Freisberg kommer til og får kameraten opp på brettet, mens Trym selv svømmer mot land, der han til slutt blir dratt opp av resten av klassen, fullstendig utmattet. Guttene hadde ropt etter hjelp, men bølgene bråkte og de på land trodde nok de bare vinket for å vise hvor langt ut de kom.

– Jeg prøvde bare å holde hodet kaldt, forklarer Trym nå.

Unik situasjon

Geir Sveen

Arbeidskollegaen Marius Husebø lytter nøye etter. Det er rett før han tar av seg lua. Her var det mye han ikke visste noe om. Han hjelper også til som blomsterpike når redningsselskapet endelig kan ta bilder av Trym, som altså var den yngste av de sju heltene fra Borestranda - i det som under markeringen ble betegnet som en unik hendelse i selskapets 112 år lange historie.

Aldri før har selskapet opplevd tre redninger samme kveld på samme strand.

– Jeg her heller ikke opplevd at noen etter en slik bragd ikke har hatt tid til å motta heder og diplom, smilte selskapets representant.

– I dag hadde jeg hatt tid, for vi kom i mål, ble ferdige med kantsteinene slik at asfalteringen kan starte etter planen, sa Trym Nilsen Ekrheim.

