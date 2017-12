Brennende båt sank ved Sokn

Det var noen minutter før klokken 19 lørdag kveld at politiet fikk melding om brann i 55 fots båt like ved campingplassen på Sokn.

Det skal ikke ha vært personer i båten, men det var en stund fare for spredning til sjøhus.

– Vi har mannskaper på stedet nå som skal sørge for at brannen ikke sprer seg til bygninger på land eller til andre båter. Så sender vi ut «Vektaren» for å ta seg av båtbrannen, opplyste vaktleder Stein Arild Egeland ved Sør Rogaland brann og redning.

– Båten skal være nesten helt utbrent, men det brenner fortsatt. Det er vanskelig å slokke brannen, sier Egeland ved 20-tiden lørdag kveld.

En snau time senere bekrefter operasjonsleder Irene Ragnhildstveit ved Sør-Vest politidistrikt at brannen er slokket og båten har sunket et stykke utenfor bryggeanlegget.

– Brannvesenet legger ut lenser for å hindre forurensing fra vraket. Det er ennå for tidlig å si noe om årsaken til brannen, sier Ragnhildstveit.

Andreas Lorents Gjerde

Ifølge Egeland er tanken å dra båten ut og senke den.

– Hva slags båt er det snakk om?

– Det skal være en fritidsbåt, en Fairline visstnok, sier Egeland, som legger til at det ikke skal ha vært folk om bord i båten da den tok fyr.

Politiet er i gang med åstedsundersøkelser lørdag kveld ved 19.40-tiden.

Aftenbladet kommer tilbake med mer.