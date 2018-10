Får likevel ikke skilt som viser hva det koster å passere i bomstasjonene

Nord-Jæren: Nye skiltregler fører til at pristavler for hva bilistene skal betale for passering droppes ved bomstasjonene. Dermed får ikke Stavanger gjennomslag for sine ønsker om takstskilt. Kvitteringslys utgår også, i strid med kommunens anbefaling.