Ein-to-fem: Slik er det å være gründer på Jæren

Gikk du glipp av noe under 125-årsjubileet? Nå kan du få flere av arrangementene som podkast.

Samtalen med de tre jærske gründerne ble spilt inn foran en fullsatt Bryne mølle under Aftenbladets jubileumsuke.

Tre gründere fra Jæren var invitert for å forklare sin vei til suksess. Klesdesigner Siv Elise Seland valgte å flytte fra Milano til Seland utenfor Undheim for å starte sitt eget klesmerke og driver bedriften sammen med mora Olaug.

FuelBox-etablerer Berta Lende Røed fortalte også mer om hvordan spørsmål kan få i gang den gode samtalen.

Bjørn Hagerup Røken mistet jobben i reklamebransjen, men opplevde det aldri som en nedtur. Han hadde lenge hatt en drøm om å starte egen pub og hadde allerede testet det ut ved å etablere en midlertidig pop up-pub under Jærnåttå. Da han mistet jobben, var det sparket han trengte for å gå i gang for fullt med prosjektet, og Mellombels ølstove er blitt et permanent tilskudd til utelivet på Bryne selv om han har valgt å beholde navnet.

Hør hele samtalen her: