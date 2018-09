Tirsdag ble Stavanger Forum Expo fylt med dingser, roboter, VR, blinkende skilt, twist-konfekt og kreative innsalg. Og så var det noen som gikk sin egen retning, da. Det rådgivende ingeniørfirmaet Rambøll stilte opp med tørkede norske insekter som besøkende kunne smake på. Men hvorfor?

– Hva betyr smart teknologi? Hva må vi gjøre? Å spise insekter er et eksempel på noe vi kan gjøre i framtiden som er bærekraftig, sunt og billig. Først og fremst handler dette om å endre måten vi tenker på, at vi må gjøre ting smartere og annerledes, og det er noe alle kan bidra med, sier Pernille Berg i Rambøll.

Kineserne søker nordisk inspirasjon

Nordic Edge handler om ny teknologi og digitale løsninger, og hvordan disse kan brukes for å skape bærekraftige byer og lokalsamfunn. Dette har kineserne bitt seg merke i. I løpet av konferansen skal rundt 100 kinesere fra private selskaper, myndighetene og entreprenører bli inspirert av skandinaviske løsninger.

– Vi har enorme utfordringer med urbanisering, der millioner av mennesker flytter fra landsbygden til urbane strøk. Da trenger vi smarte løsninger og vi trenger å jobbe, bo og reise på nye, mer bærekraftige måter, sier Gao Peng, prosjektleder for Innovasjon Norge i Beijing.

I løpet av 2019 skal verdens største flyplass stå på plass i Beijing, som skal ha en kapasitet på 100–130 millioner reisende årlig. Mange av de kinesiske delegatene kommer for å finne investeringsobjekter som kan gjøre flyplassen så smart som mulig.

Oppstartsbedrift fra Stavanger vant 250.000

Blant utstillerne på konferansen var Stavanger kommune, som viste frem hendige smartløsninger for stavangerpolitikerne. Blant nyvinningene var en smart temperaturmåler med sensorer som sender badetemperaturer til kommunen én gang i timen fra populære badeplasser. Tidligere måtte kommuneansatte bruke store deler av dagen på å reise rundt og ta temperaturen på de ulike strendene og bassengene. Det er det slutt på nå.

Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet var én av dem som lot seg imponere av messen tirsdag.

– Dette er en veldig god møteplass for kommuner og næringslivet. Jeg tror kommuner kan bli bedre på å lære av hverandre - det er en enklere måte å drive innovasjon på, sier Chaffey.

Konferansen er også en gylden mulighet for ulike gründere til å vise fram prosjektene sine. Fem oppstartsbedrifter var blant finalistene som kunne vinne 250.000 kroner i SR-Banks gründerkonferanse. Etter fem korte innsalg om alt fra rent drikkevann til veneflonbeskyttelse, falt valget på Stavanger-bedriften Zendera AS. Oppstartsbedriften har utviklet en software som tar sikte på å løse effektivitetsutfordringer for budbilbransjen. Gjennom automatisering skal programvaren blant annet redusere behov for personell, optimalisere ruter og øke fyllingsgraden for budbilene.

– Selskapet har utviklet en programvare som løser en stor utfordring både sett fra en bedrifts ståsted så vel som for samfunnet som helhet. Det er en løsning som har et globalt marked med et stor potensiale, skriver juryen i sin begrunnelse.

Nordic Edge Expo varer fram til torsdag.