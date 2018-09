Ektemann siktet for drap etter dødsbrann i Egersund

Litt over klokken 22 mandag kveld fikk brannvesenet melding om sterk røykutvikling i kjellerleiligheten på en adresse i Fjellveien i Egersund. Politiet ble varslet etter kort tid, og rundt kl. 22.45 ble det funnet en omkommet kvinne i denne leiligheten.

Avdødes ektemann, som også er i 20-årene, er siktet for drap. Det er foreløpig uklart hva som har skjedd, og politiet etterforsker saken for fullt for å få klarhet i omstendighetene rundt dødsfallet og hendelsesforløpet, skriver politiet i en pressemelding tirsdag morgen.

Ektemann var på stedet

Tirsdag formiddag innkalte politiet til pressekonferanse ved politihuset i Stavanger.

– Ektemannen var på stedet da politiet ankom. Det er foreløpig uklart hva som har skjedd, men det er omstendigheter rundt dødsfallet som gjør at han er siktet for drap, sier Soma.

Han ønsker ikke å svare på om det det var ektemannen eller andre som varslet politiet.

– Politiet etterforsker bredt for å få klarhet i hendelsesforløpet. Den siktede sitter nå til avhør hos politiet. Vi er svært tidlig i etterforskningen og har et omfattende arbeid foran oss. Det begrenser muligheten til å svare i detalj om saken, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

Det er avhørt flere vitner, og kriminanalteknikere jobber på stedet. Politiet har også bedt Kripos om teknisk bistand. Avdøde vil bli obdusert.

Rundspørring

– Hva de ulike vitnene har sagt eller hva slags vitner som er avhørt, kan jeg ikke gå inn på nå. Det vil bli foretatt rundspørring i området rundt Fjellveien i løpet av dagen. Politiet er svært interessert i tips, sier Soma.

Det er tre leiligheter i huset. Ekteparet bodde i kjellerleiligheten.

– Hvem som var til stede i huset da dette skjedde, kan jeg ikke gå inn på nå, sier Soma.

Ekteparet er opprinnelig fra Sudan og er ikke norske statsborgere.

– Jeg har ikke opplysninger om hvor lenge de har vært i Norge, sier Soma.

Den siktedes forsvarer er advokat Asbjørn Stokkeland.