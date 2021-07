Brann i lagerbygg på Forus

Like etter 06.30 torsdag morgen rykket brannvesenet ut til et næringsbygg i Kanalarmen i Sola etter melding om brann i et lager. Brannvesenet arbeider nå med å hindre spredning til kontordelen av bygget, men har ikke tatt seg inn i bygningen som følge av høy varme.

