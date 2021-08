Mandag åpnes Vågen for trafikk igjen: – Det er en katastrofe for bransjen og sentrum

Daglig leder Ole Henrik Ueland på Bullock Steak & Bar jobber med å få fjernet alle stolene fra uteserveringen søndag kveld, før Vågen åpnes for trafikk igjen mandag. – For oss har dette mye å si omsetningsmessig. Hanne Undem

Mandag åpnes Skagenkaien for trafikk etter å ha vært sommerstengt, men at veien skulle åpnes så tidlig har gått politikerne hus forbi. – Vi er ganske innstilt på å forlenge stengingen i et par uker til, sier fungerende ordfører.

