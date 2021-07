Cruisesesongen i Stavanger er i gang igjen

Etter pandemipausen på halvannet år er cruisesesongen i Stavanger i gang igjen.

Søndag kom tyske ekspedisjonscruiseskipet «Hanseatic Nature» til Strandkaien - og det vil det også gjøre de to neste søndagene. Foto: Stavangerregionen Havn

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Søndag kom det tyske ekspedisjonscruiseskipet «Hanseatic Nature» til Strandkaien med snaut 100 passasjerer og omtrent like stort mannskap. Skipet ble levert fra et norsk verft i 2019, og har knapt nok vært i bruk etter det.

Passasjerene kom fra tysktalende land. Cruiset startet i Hamburg onsdag sist uke, med første strandhugg i Oslo. Der ble skip og alle om bor klarert for videre seilas i Sør-Norge. Ankomst til Stavanger var søndag morgen og det seite igjen via Lysefjord til Hamburg tidlig ettermiddag. Under landligget i Stavanger ble det arrangert utflukter til Byrkjedal, Dalsnuten og byvandring med besøk på Norsk Oljemuseum.

Les også Stavanger havn: 18 millioner tapt da cruiseskipene forsvant

Strenge koronakrav

Det er strenge koronakrav til mannskap og passasjerer. De testes både før, i løpet av og etter cruiset. Også på utfluktene i land er det strammere retningslinjer enn vanligvis ellers.

«Hanseatic Nature» hadde egne testfasiliteter og medisinsk personell.

Fem besøk på rad

Stavanger er en av få havner i Norge som normalt har klart å spre cruisetrafikken på kalenderåret. «Hanseatic Nature» kommer også de neste fire søndagene.

Fra august trappes cruisetrafikken gradvis opp. Det kan ventes drøyt 50 anløp ut over høsten, til det siste på nyttårsaften.

Neste cruiseanløp i Stavanger er med samme skip søndag – og søndagen etter. Skipet ankommer klokken 08.00 og har avgang klokken 14.00.