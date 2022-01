Ny siktelse mot den ene mannen som er siktet i drapssaken i Haugesund

Nordmannen (23) som er siktet i saken er nå også siktet for kroppsskade mot en annen person.

Det opplyser politiet i en pressemelding.

Klokken 01.28 natt til 1. januar fikk politiet melding om at en mann var knivstukket utendørs i Presthaugvegen i Haugesund. Politiet og ambulanse var raskt på stedet. Det ble gjort livreddende førstehjelp, men mannens liv sto dessverre ikke til å redde. To personer ble samme natt siktet for drap eller medvirkning til drap.

– Nå er nordmannen (23), som er siktet i saken, også siktet for kroppsskade mot en annen person. Denne voldshendelsen skal ha skjedd en uke i forkant av drapet. Denne voldshendelsen er avdekket gjennom etterforskningen av drapssaken, sier politiadvokat Christine Kleppa.

Den siktede er gjort kjent med den nye siktelsen i avhør på politihuset i Stavanger i løpet av helga.

Den siktede mannen vil begjæres varetektsfengslet i fire uker i Sør-Rogaland tingrett i dag klokken 12.00.

– Mannen fengsles på bakgrunn av den nye siktelsen. Politiet mener det foreligger nærliggende fare for forspillelse av bevis og fare for gjentakelse ved en løslatelse av siktede nå, sier Kleppa.

– Mistanken mot siktede (23) i drapssaken er verken svekket eller styrket i løpet av fengslingsperioden, legger politiadvokaten til.

Kleppa har ikke ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.