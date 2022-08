Svanemishand­lingen: Ytterlige to personer har status som mistenkt

To menn, mistenkt for å ha mishandlet svaner ved Breiavatnet, er avhørt. Tirsdag fikk ytterlige to personer status som mistenkt. Totalt er det nå fire mistenkte i saken.

Publisert: Publisert: I går 13:38