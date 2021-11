Første spadestikk for ny kraftlinje til 500 millioner

Ordførerne i Hjelmeland og Strand, Bjørn Laugaland og Irene Heng Lauvsnes, markerte at utbyggingen er i gang.

Endelig er Lnett i gang med ny kraftledningen som næringslivet i Ryfylke venter på. Men utbyggingen tar flere år.

Tor Inge Jøssang Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Hjelmeland-ordfører Bjørn Laugaland klatret inn i gravemaskinen og tok det første «spadestikket». Nå overtar Kruse Smith, Siemens Energy og LinjePartner jobben med å oppgradere strømnettet i Ryfylke.

Den nye 132-kilovoltlinjen mellom Hjelmeland og Strand vil gå fra Dalen ved Jørpeland, via Veland, nord for Tau, til Puntsnes i Hjelmeland. Det skal også bygges nye transformatorstasjoner. De totale investeringene i prosjektet utgjør en halv milliard kroner.

Elektrifisering av ferjesambandet Hjelmeland-Nesvik-Ombo trekker ut det meste av ledig kapasitet i dagens 50 kV kraftledning. Det er ikke nok kapasitet til å sikre tilstrekkelig forsyning av strøm til det økende forbruket i Strand og Hjelmeland kommune.

Når utbyggingen er ferdig i 2024, vil dette sørge for bedre forsyningssikkerhet og betyr at næringskunder kan få strømforsyningen de har ventet på, for eksempel landbasert oppdrett. Blant grunneiere har det vært motstand mot den valgte traseen, men andre hensyn er vektlagt.