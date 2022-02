Nå blir det ny ferje på Lysefjorden

Ryfylkeferja, som settes i drift i år, har kapasitet til 27 personbiler. Planen til Kolumbus er en elferje som tar minst 25 personbiler, minst 200 passasjerer og går minst 18 knop. Men operatøren skal stå fritt til høyere kapasitet og fart.

Samferdselsutvalget i Rogaland går enstemmig inn for et nytt og moderne ferjetilbud på Lysefjorden. Det kan bli dobbel pris for turistene.

