Ideell bildelingsaktør kan miste dyrebare parkeringsplasser: – Er dette virkelig intensjonen til politikerne?

Ådne Sæverud fra Bilkollektivet Stavanger mener Stavanger kommune og Kolumbus prioriterer kommersielle bildelingstjenester fremfor ideelle.

Kolumbus har fått ansvaret for at flere skal dele på bilene i Stavanger. Nå står ideelle bildelingstjenester i fare for å miste plassene kommunen først ga dem.

