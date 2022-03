Søker Tall Ships Race i 2026

Selv om arrangøren Sail Training International ber Stavanger søke i 2025, velger kommunen å gå for året etter.

Fargesprakende fyrverkeri over Vågen i Stavanger sentrum da Tall Ships Races sist var i Stavanger, i 2018

Stein Halvor Jupskås Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Årsaken er at Stavanger i 2025 også har det store 900-års byjubileet.

Les også Vi trenger en fest!

Les også Vil bruke over 50 millioner på byjubileet

Det er frykt for at å arrangere begge deler samme år vil være mer enn det lokale sponsormarkedet rekker over, og at de to arrangementene vil konkurrere mot hverandre.

– Best med 25

Sail Training International har på sin side skrevet brev til ordfører Kari Nessa Nordtun for en måned siden, der Stavanger

kommune oppfordres til å søke som vertshavn for The Tall Ships

Races i 2025 framfor 2026.

Dette skyldes blant annet at Tall Ships America arrangerer US250 i 2026, for å minnes at det er 250 år siden

USA ble grunnlagt. Flere av fartøyene fra Europa er invitert til å delta i dette

arrangementet, noe som kan medføre at flere aktuelle fartøy ikke vil være i Europa i løpet av

sommeren og følgelig ikke vil kunne delta i Tall Ships Races 2026.

Leif Høybakk (Folkets Parti) mente Stavanger bør lytte til signalene fra arrangøren.

Kjekt senere også

– Jeg mener vi kan få til en fin folkefest samtidig med byjubileet. De sier jo her at vi har en bedre sjanse i 2025 enn i 2026. La oss gå for det. Hvis det er ressurser det står på, får vi se på om vi skal tilføre ressurser, sa Høybakk.

Kristen Høyer Mathiassen (H) ville heler høre på kommunedirektøren.

– Det framgår klart at dette vanskelig lar seg inkorporere i jubileet. Det kan være kjekt å ha noe å se fram til i årene etterpå også, enten det nå blir 26, 27 eller 28, sa Mathiassen.

– Kirkejubileum

Frode Myrhol (Folkets parti) mente det var veldig lite ambisiøst å ikke ønske seilskutefesten velkommen i 2025.

– Byjubileet handler i stor grad o kirker og kirkehistorie. Jeg tror det er helt andre sponsorer som ønsker å profilere seg i Tall Ships enn det er i byjubileet for øvrig. Det er trist for Stavanger og innbyggerne hvis vi ikke går for 2025. Byen er vokst fram på grunn av sjøfart, ikke på grunn av andre ting, sa Myrhol.

Sissel Knutsen Hegdal (H) mente det var veldig leit at Myrhol ikke fester lit til det organisasjoner og museer sier om sponsorsitasjonen.

– Byjubileet kommer garantert også til å spille på det maritime, sa Hegdal.

Også Henrik Halleland (KrF) reagerte på at Myrhol snakket om kirkejubileum.

– Synsing

- Vi har større ambisjoner enn det, forsikret han.

Øyvind Jacobsen beskyldte på sin side Frode Myrhol for å foreta en oppvisning i ukvalifisert synsing.

I avstemningen ble det vedtatt å satse på 2026, med 14 mot 5 stemmer. Mindretallet besto av Frp, Folkets Parti og Sp.