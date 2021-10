Erna Solberg: – Takk for tilliten i åtte år

Erna Solberg takket av etter åtte år som statsminister med blomsterseremoni på Slottsplassen

Avtroppende regjering med statsminister Erna Solberg i spissen på Slottsplassen etter sitt siste statsråd på slottet.

NTB

Avtroppende regjering med statsminister Erna Solberg i spissen på vei ut etter siste statsråd på Slottet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Avtroppende helseminister Bent Høie og kommunalminister Nikolai Astrup.

Avtroppende statsråder f.v. Iselin Nybø, Jan Tore Sanner og Olaug Bollestad på Slottsplassen etter sitt siste statsråd på slottet.

– Tusen takk for at denne buketten har fått styre Norge i åtte år. Vi leverer et land i god form til neste regjering og ønsker dem lykke til, sa Erna Solberg på Slottsplassen.

Hun kom ut av sitt siste statsråd med resten av regjeringen, og der fikk de overlevert blomster og en runde applaus fra de frammøtte.

Tårene trengte seg på for flere under den korte seansen utenfor Slottet, men det var mest smil å spore.